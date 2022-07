De vestimentaire blunder van Geraint Thomas en wat droegen ze bij Quick.Step onder hun helm?

De vestimentaire blunder van Geraint Thomas

Voor ex-Tourwinnaar Geraint Thomas werd het geen goeie openingsdag. De Welshman werd achttiende (op 25 seconden van Yves Lampaert) en verloor dus ook al redelijk wat tijd op Tadej Pogacar. Ietwat verrassend voor een tijdritspecialist en misschien was zijn kleding wel één van de oorzaken. Thomas vergat immers zijn opwarmjasje uit te trekken voor hij van start ging.

“Ik merkte het pas op nadat ik al vertrokken was”, aldus de INEOS-kopman over zijn vestimentaire blunder. “De man op het startpodium had het duidelijk ook niet gezien. Niet dat het zijn fout was, maar toch. Het was sowieso één van de slechtste tijdritten uit mijn carrière. Ik nam de bochten dramatisch en hoorde aan het tussenpunt dat ik achttien seconden trager was. Vanaf dan heb ik wél risico’s genomen.”

De aparte Specialized-tijdrithelmen

Een opvallend beeld. Enkele renners van Quick.Step-Alpha Vinyl en Total Energies droegen een soort zwarte bivakmuts onder hun tijdrithelm van Specialized. Het gaat om de nieuwe S-Works TT 5 en de head sock moet er volgens de fietsenproducent voor zorgen dat de helm op de ideale plek op het hoofd van de renners blijft zitten. Alles in functie van de aerodynamica.

Opvallend: tijdritwinnaar Yves Lampaert koos niét voor de bankovervallerslook en zonder de speciale helm knalde de West-Vlaming naar de zege. Lampaert zou voor het eerst met de S-Works TT 5 moeten rijden en daar bedankte hij voor. Onze landgenoot haalde zijn 'oude’ tijdrithelm boven en reed daarmee dus iedereen naar huis.

Ganna even in ‘hot seat' ondanks lekke band

Wereldkampioen Filippo Ganna won de tijdrit niet. Was ook daar een goeie reden voor? De Italiaan eindigde zijn tijdrit alleszins op lekke achterband. De INEOS-sneltrein werd vierde op tien seconden van Lampaert, maar wou die nederlaag niet op zijn pech steken.

“Ik ben pas in de slotkilometer lekgereden door een stuk glas, dus het heeft mij weinig gehinderd. Ik ben eerder ontgoocheld over het feit dat ik mij niet honderd procent comfortabel voelde in de natte omstandigheden en een paar keer slipte in de bochten”, aldus Ganna.

Bissegger met monsterhelm

Bij EF Education–EasyPost zijn ze altijd wel te vinden voor een originele outfit of een speciaal detail. Dat was gisteren niet anders. Stefan Bissegger rolde namelijk met een aparte helm van het startpodium. Geen exemplaar met een head sock, wel ééntje met een tekening van een monster erop. Veel geluk bracht het Bissegger echter niet. De talentvolle Zwitser hoopte op een goed resultaat, maar kwam na twee valpartijen niet in het stuk voor.

