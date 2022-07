De vestimentaire blunder van Geraint Thomas en wat droegen ze bij Quick.Step onder hun helm? Ook dit was dag 1 in de Tour

Tour de France De Tour als revue voor een nieuwe tenue: van het schilder­ach­ti­ge shirt van Wout van Aert tot een kit als symboli­sche ode aan de vrouw

Het geoefende oog in wielershirts moet in de Tour de France even bijsturen: liefst zeven teams pakken voor deze editie uit met een apart ontworpen outfit. Het kleurenpalet was altijd al rijk, maar designers integreren nu ook artistieke of symbolische details. Een overzicht van de zeven nieuwe kits.

