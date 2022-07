De Tour lijkt wel vervloekt voor Jasper Philipsen: “De sprinter van een controlerende ploeg die wegvalt? Dat gebeurt nooit, maar uitgerekend vandaag wel”

Tour de FranceDan is er weer een hele dag hard gekoerst bij temperaturen boven 35 graden, is het resultaat slechts een 105de plaats voor Jasper Philipsen, op 9:53 van ritwinnaar Mads Pedersen. Het lijkt, zegt Philipsen, of deze Tour de France is vervloekt. Er komen nog kansen, twee misschien. En Philipsen wil niet met lege handen naar huis.

Hoe vaak heeft Jasper Philipsen ondertussen al teruggedacht aan die sprint in Calais, die hij vierde als een overwinning, niet wetende dat Wout van Aert acht seconden eerder als winnaar over de streep was gereden? De vreugde was van erg korte duur. En Philipsen schaamde zich ook wel een beetje. Die dag was hij de risée van het peloton. Maar er zat ook wel een goede kant aan het verhaal. Philipsen reed een redelijk indrukwekkende sprint. Er kwamen nog kansen en met deze benen kon hij ook een rit winnen. Zeker weten.

We zijn inmiddels negen etappes verder in de Tour. In Lausanne werd er nog een keer gesprint (Van Aert), maar daar deed Philipsen niet mee. En wanneer wel nog?

Vijfde, derde, tweede, achtste: daar moet Jasper Philipsen het voorlopig mee doen. Mathieu van der Poel is ondertussen naar huis. MvdP speelde in deze Tour nooit een rol van betekenis, niet zoals hij vorig jaar deed. En er blijven nog twee sprintkansen over, in het beste geval zijn dat er drie. “Carcassonne (dinsdag) wordt moeilijk om te controleren. Er is nog Cahors (vrijdag) en natuurlijk de Champs-Élysées. Hopelijk kunnen we nog twee keer sprinten”, zegt Jasper Philipsen.

Quote Hoe vaak gebeurt het dat de sprinter wegvalt van een ploeg die aan het controle­ren is? Nooit, denk ik. Maar uitgere­kend vandaag toch weer wel. Het lijkt hier wel vervloekt. Jasper Philipsen

Dan was vandaag, rit dertien in de Tour met aankomst in Saint-Etienne, een betere kans, vonden ze bij Alpecin. Er vertrok een vroege vlucht, de ploegmaats van Philipsen zetten zich aan de kop van het achtervolgende peloton en kregen daarbij de hulp van Lotto, dat met Caleb Ewan ook nog op zijn honger blijft zitten.

Philipsen: “We hadden de vluchters nog redelijk onder controle. Maar toen hield Lotto ermee op. Dan wordt het moeilijk.”

Lotto stopte met rijden nadat Caleb Ewan was gevallen. Philipsen: “Ik zat te vloeken op mijn fiets toen ik het hoorde. Hoe vaak gebeurt het dat de sprinter wegvalt van een ploeg die aan het controleren is? Nooit, denk ik. Maar uitgerekend vandaag toch weer wel. Het lijkt hier wel vervloekt. Er was ook niemand anders die wilde helpen. Ik ben nog bij alle ploegen langsgegaan, gevraagd of ze wilden helpen. Er zijn nog genoeg sprinters in de race. Ik kon me niet voorstellen dat niemand nog iets wilde proberen.”

Maar het was wel zo. Quick.Step deed nog even mee tot Jakobsen loste, Bike Exchange zette zich op de slotklim nog vooraan. Maar het was too little too late.

Christophe Roodhooft: “Toen het nodig was, stonden we er alleen voor. Toen het kalf verdronken was, kregen we toch nog wat hulp. Het is voor alle sprintersploegen op nul uitgedraaid vandaag.”

Toch geven ze de hoop niet op. “Jasper Philipsen is al een hele Tour goed aan het rijden”, zegt ploegleider Michel Cornelisse. “Met Jasper maken we de grootste kans op ritwinst. We houden het vertrouwen. Er komen nog wel een paar sprints aan. We geven niet op.”

