De Tour leeft nog: Pogacar slaat terug in tweede Pyreneeënrit, Vingegaard wel de nieuwe leider

Tadej Pogacar is ‘alive and kicking’. De Sloveen van UAE Team Emirates gaf Jonas Vingegaard vandaag in de tweede Pyreneeënrit een koekje van eigen deeg na diens demonstratie gisteren. De Deen is wel de nieuwe leider, maar de Ronde van Frankrijk 2023 is nog niét gereden.

KIJK. Zo deelde Pogacar op zijn beurt een tik uit aan Vingegaard

De slag om de Pyreneeën, bedrijf twee. In een op papier nog zwaardere etappe dan gisteren kregen de renners met de Col d’Aspin en de Col du Tourmalet twee bergen om ‘U’ tegen te zeggen voor de wielen geschoven. Dé hamvraag: kon Jonas Vingegaard net als gisteren Tadej Pogacar in verlegenheid brengen? Klonk het voor de start bij Jumbo-Visma: “Of we Tadej weer gaan aanvallen? Als we kansen zien, zullen we het niet laten.”

Eén ding stond vast: Wout van Aert kreeg opnieuw een belangrijke rol in een mogelijk offensief. Onze landgenoot schoof mee met een omvangrijke kopgroep en kreeg daarin het gezelschap van onder anderen Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. In het peloton liet Jumbo-Visma maar wat graag de controle in handen van Bora-Hansgrohe, dat gisteren met Jai Hindley het geel had veroverd.

Tot op de Col d’Aspin. Op de eerste serieuze beklimming van de dag kwam de geel-zwarte formatie plots naar voren in het peloton. Het tempo ging de hoogte in, maar dat bleek slechts een aperitiefje voor wat Jumbo-Visma op de Tourmalet in petto had. Wilco Kelderman en Sepp Kuss reden de groep der favorieten helemaal aan flarden: enkel Vingegaard en Pogacar konden volgen. Gele trui Hindley deed een poging, maar moest uiteindelijk toch passen.

Dan moest natuurlijk de versnelling van Vingegaard zélf nog komen. Die kwam er ook, maar dit keer kreeg de Deen Pogacar niet afgeschud. Met een voorsprong van maar liefst twee minuten op de andere klassementsmannen kwamen ze samen boven op de Tourmalet. In de afdaling kwam het duo bij Van Aert, die na een beresterke beklimming van de Tourmalet wachtte in de afdaling. Met z’n drieën reden ze naar de spits van de koers.

KIJK. De coup van Jumbo-Visma op de Tourmalet

Een onvermoeibare Van Aert knapte ook op de slotklim al het vuile werk op, tot het op vijf kilometer van de top weer aan Vingegaard zelf was om de putsch van Jumbo-Visma tot een goed einde te brengen. Pogacar volgde echter opnieuw gezwind en pakte op twee kilometer van het einde zelfs uit met een vlijmscherpe counter. Tot ieders verbazing had nu Vingegaard op zijn beurt geen antwoord in huis.

De schade leek even beperkt te blijven, maar dan brak de veer toch bij Vingegaard. Een herrezen Pogacar stoomde door tot de finish en pakte daar, bonificaties inbegrepen, 28 seconden terug op Vingegaard. De Deen is de nieuwe leider, maar met Pogacar is hij nog niet klaar. En dat is alleen maar mooi voor de Tour.

Steff Cras, eerste Belg: “Versnelling van Jumbo-Visma deed mijn spieren dichtknijpen” Met de negentiende plaats in Cautarets-Cambasque was Steff Cras de beste Belg in de uitslag. De 27-jarige Kempenaar van TotalEnergies kwam over de streep in het gezelschap van Thibaut Pinot, Mikel Landa en Ben O’Connor op 3'41" van dagwinnaar Tadej Pogacar. “Wat een lastige dag”, opent Cras. “Op de Tourmalet ging het zeer snel. Jumbo-Visma legde een waanzinnig tempo op. Zeker op die hoogte, deed dat mijn spieren een beetje dichtknijpen. Toen Vingegaard aanviel, ging dat mijn petje te boven en besloot ik direct om niet te forceren en mijn eigen tempo te rijden, zodat ik relatief vlot kon standhouden in een grote groep.” Ook op de slotklim kon Cras lang aanhaken en verloor hij maar één minuut op Jai Hindley, die samen met hem aan de slotklim was begonnen. Cras stijgt naar plaats veertien in de stand op 6'10" van leider Vingegaard. De nummer tien - Sepp Kuss - heeft amper 42 seconden voorsprong op onze landgenoot. “Ik ben zeer tevreden van mijn start in deze Tour. De voorbije dagen hebben er flink ingehakt, maar nu krijgen we twee rustige ritten voor het klassement. De volgende afspraak wordt zondag de Puy de dôme”, zegt Cras die bezig is aan zijn tweede Tour, al kunnen we stellen dat hij eigenlijk debuteert. In de Tour van 2020 brak hij in de openingsrit een lendenwervel, waardoor hij na een lijdensweg van negen dagen moest opgeven. (BVDC)

Liveblog bekijk belangrijke updates Vingegaard pakt geel, maar verliest halve minuut Vingegaard komt binnen op 24 seconden van Pogacar. Tel er de bonificaties bij en hij verliest dus 28 seconden. De Deen is wel de nieuwe leider, maar de Tour leeft nog! Pogacar wint! Laatste kilometer Pogacar duikt de slotkilometer in. De ritzege lijkt binnen, maar wat wordt de tijdswinst? NOG 2 KM: Zeven seconden Helemaal breken doet Vingegaard niet. De Deen blijft hangen op een zevental seconden. Pogacar is ook wel aan het harken. NOG 2 KM: Pogacar lost Vingegaard! Sensatie op de slotklim! Pogacar trekt ten aanval en rijdt Vingegaard op achterstand. We hebben wel degelijk nog een Tour! NOG 3 KM: Bernal parkeert Terwijl twee (voormalige) Tourwinnaars om de dagzege strijden, parkeert met Bernal een andere in de achtergrond. De Colombiaan heeft gewerkt voor Rodriguez en denkt dus niet meer aan een klassement. NOG 3 KM: Pokerface Pogacar Pogacar heeft de zonnebril op z'n helm gezet en zet een pokerface op. De Sloveen oogt veel frisser dan gisteren - dat zal Vingegaard ook wel al in de mot hebben. Kwiatkowski moet de twee intussen weer laten rijden. NOG 4 KM: Kwiatkowski keert terug Kwiatkowski keert zowaar terug uit de achtergrond. Knap van de Pool, maar het kan er ook op wijzen dat Vingegaard niet echt doorrijdt. NOG 4 KM: Daar gaat Vingegaard! Van Aert zet zich dan toch op kant, Vingegaard versnelt zélf! Enkel Pogacar springt meteen op het wiel. We krijgen het droomduel om de ritzege. 💥 @WoutvanAert sits up, Jonas goes again! @TamauPogi but also @kwiato can follow!



💥 @WoutvanAert a fini son travail, Jonas y retourne ! @TamauPogi mais aussi @kwiato s'accrochent !#TDF2023 pic.twitter.com/43hp7lWrJ5 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. NOG 5 KM: Van Aert blijft sleuren Het krachtenarsenaal van Van Aert lijkt onuitputtelijk. Hij blijft maar op kop van de groep sleuren. NOG 6 KM: Wanneer komt de aanval? We komen stilaan aan het lastigere gedeelte van de slotklim. Wanneer komt de aanval van Vingegaard? Of gaat Pogacar als eerste? Het laatste zou ons verbazen. NOG 8 KM: Strijdlust voor Van Aert Net als gisteren ziet Van Aert z'n offensieve wedstrijd beloond met de prijs van de strijdlust. NOG 9 KM: Pogacar zoekt verkoeling Pogacar zet z'n rits open en besprenkelt zichzelf met water uit de drinkbus. Een teken aan de wand? Of betekent het niets? NOG 10 KM: Altijd maar Van Aert Wout van Aert voert in deze etappe toch weer een huzarenstukje op. Van bij de start mee in de ontsnapping, vervolgens die kopgroep uitgedund op de Tourmalet, dan Vingegaard en Pogacar naar voren geloodst én nu is het al een hele tijd hij die het tempo bepaalt op de slotklim. Maakt z'n kopman al dat voorbereidend werk straks af? NOG 14 KM: Achtervolgers op drie minuten Buchmann doet wat hij kan, maar hij klimt simpelweg trager dan Van Aert. De schade voor de achtervolgers loopt zo stilaan op tot drie minuten. NOG 16 KM: Slotklim Onder leiding van Van Aert beginnen de koplopers aan de slotklim naar Cauterets-Cambrasque. De eerste elf kilometer vallen qua lastigheidsgraad mee, in de laatste vijf kilometer wordt het wel steiler. 🏁 15KM



8️⃣🚴‍♂️ < 2'39'' <🚴‍♂️🚴‍♂️🚗



🆙 The climb to the finish line. The leaders have started the final ascent of the day



🆙La montée finale. Les leaders ont entamé la dernière ascension de la journée #TDF2023 pic.twitter.com/DPnpR7MWZ8 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. NOG 17 KM: Hindley blijft terrein verliezen Dankzij het berewerk van Van Aert blijft de achtervolgende groep met gele trui Hindley verliezen. Het lijkt nu al een zekerheid dat Vingegaard en Pogacar straks één en twee zijn in het klassement, maar hoe evolueert het verschil tussen de twee? NOG 22 KM: Vallei De afdaling van de Tourmalet is intussen goed en wel achter de rug. De renners doorkruisen nu een stuk vallei op weg naar de slotklim. NOG 25 KM: Bora en Ineos achtervolgen In de groep-Hindley is het vooral naar elkaar kijken. UAE en Jumbo-Visma hoeven natuurlijk niet te rijden, Bora-Hansgrohe en Ineos Grenadiers doen dan maar een poging. NOG 27 KM: Samensmelting Het heeft nog even geduurd, maar Van Aert, Vingegaard, Pogacar en ook Powless komen nu toch echt voorin aansluiten. Van Aert gaat meteen naar de kop om tempo te maken.

