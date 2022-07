De Tour is van ons! Yves Lampaert pakt na Belgische dubbel in Kopenhagen verrassend geel voor Wout van Aert

Tour de FranceNiet Wout van Aert of Filippo Ganna, maar wel Yves Lampaert heeft de gele trui gepakt in de openingstijdrit in de Tour. Onze landgenoot verraste vriend en vijand met een kanontijd in Kopenhagen en boekte de mooiste overwinning uit zijn carrière. Van Aert werd 2de, titelverdediger Pogacar 3de. België boven in de Ronde van Frankrijk.

Een Grand Départ in de fietshoofdstad van Europa. Denemarken liep storm voor de meest noordelijke Tourstart uit de geschiedenis. En daar kon de regen in Kopenhagen weinig of niets aan veranderen. Favorieten voor de eind- en dagzege kozen er massaal voor om vroeger te starten, maar niemand was de neerslag te snel af.

Iedereen gelijk voor de wet dus. Op een nat wegdek was het constant uitkijken om niet over de limiet te gaan. Stefan Bissegger speelde als eerste kanshebber op winst te veel ridder of mis. De Zwitser ging in twee bochten onderuit en mocht zijn gele droom opbergen. Uiteindelijk zou het qua valpartijen meevallen in Kopenhagen.

De eerste richttijden waren van Nederlandse makelij. Bauke Mollema verraste als kersvers Nederlands kampioen tijdrijden met de snelste tijd na 6,6 kilometer. Aan de streep was een vroeg gestart Mathieu van der Poel net iets rapper. MVDP klokte na 13,2 kilometer af in 15'30" en dat bleek een ferme noot om kraken.

Volledig scherm © Photo News

Specialisten als Küng en Pedersen beten hun tanden stuk op Van der Poels chrono. Het was wachten tot de Heilige Drievuldigheid Ganna-Van Aert-Pogacar voor verandering op de tabellen zou zorgen. De drie tenoren begonnen in elkaars buurt en dat bracht de spanning tot een absoluut hoogtepunt.

Ganna dook ondanks een lekke achterband 3 tellen onder de tijd van Van der Poel. Van Aert deed nog eens 5 seconden beter. Pogacar nestelde zich er mooi tussen: de titelverdediger gaf amper twee tellen prijs op Van Aert. Sterk nummer van de Sloveen, maar het geel was virtueel in Belgische handen. Al moest dan nog altijd een half peloton starten.

Volledig scherm © Photo News

Geen ziel die geloofde dat er nog iemand onder de chrono van Van Aert zou duiken. Maar een nieuwe besttijd halfweg van Laporte was een teken aan de wand. De Fransman zou vallen na iets te veel risico, maar het parcours droogde steeds meer op en ook de wind stond in de slotkilometers harder in het voordeel te blazen.

Yves Lampaert deed er zijn voordeel mee. Als een deus ex machina ontpopte onze landgenoot zich tot de revelatie van de tijdrit. Tot eenieders verbazing pitste hij nog 4 seconden van de toptijd af. Van Aert moest plaats ruimen in de hotseat: morgen start hij in groen in plaats van geel. Lampaert was de verrassende man op één.

De West-Vlaming blonk vijf jaar geleden al eens in de leiderstrui van de Vuelta, maar geel in de Tour is uiteraard nog net iets anders. Een dik uur was het nog nagelbijten, maar uiteindelijk kwam niemand in de buurt. Een Belgisch één-tweetje in de proloog: Lampaert op 1, Van Aert op 2. De Tour is van ons.

Volledig scherm © Photo News

De balanse tussen de favorieten 1. Yves Lampaert (13,2 km in 15'18") 2. Wout van Aert + 5 sec 3. Tadej Pogacar + 7 sec ... Jonas Vingegaard + 15" Primoz Roglic + 16" Adam Yates + 23" Geraint Thomas + 25" Aleksandr Vlasov + 31" Daniel Martinez + 44" Romain Bardet + 45" Nairo Quintana + 49" Enric Mas + 56" Ben O’Connor + 1'01"

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © Photo News

