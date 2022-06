De Tour als revue voor een nieuwe tenue: van het schilderachtige shirt van Wout van Aert tot een kit als symbolische ode aan de vrouw

Tour de France De groene gids: zoveel punten moet Van Aert sprokkelen om zich te verzekeren van het groen en hier kan hij die rapen

Het hart is er al een tijdje vol van, Wout van Aert mikt de komende weken in de Tour op eindwinst in het puntenklassement. Onze landgenoot is de kandidaat par excellence. Vijftien jaar na Tom Boonen is het tijd voor een nieuwe Belg in de groene trui in Parijs. Hoe dat moet/kan gebeuren, ontdekt u allemaal in deze ‘groene’ gids.

29 juni