“De ploeg wilde Denen meenemen voor de Grand Départ”: enkele Quick.Step-toppers blijven ontgoocheld achter na niet-selectie

Tour de France Van vier keer geel naar vier uur achter Pogacar: Chris Froome in alle anonimi­teit op weg naar Parijs

Chris Froome (36) haalt morgen Parijs en dat is in zijn huidige doen al een prestatie. Het is het ietwat trieste lot van de viervoudige Tourwinnaar die na een zware val in de Dauphiné van 2019 nooit meer zijn beste niveau haalde. Vandaag rijdt hij anoniem rond in het peloton. Hij zegt nog wel dat hij terug wil keren om voor het geel te strijden met Pogacar, maar of hij daar zelf ook effectief in gelooft, is een andere vraag.

18 juli