De pieken van de Tour: de legende achter La Planche des Belles Filles

Tour de FranceKlauteren, klimmen en aanklampen. Lossen, parkeren en afhaken. Met amper 53 tijdritkilometers wordt de Ronde van Frankrijk anno 2022 vooral in de bergen beslist. Op deze pagina ontdekt u de komende dagen en weken in een notendop alles over de meest iconische pieken van deze Tour . Voor rit 7 bijt La (Super) Planche des Belles Filles de spits af.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

La Super Planche des Belles Filles

Akkoord, de Col de la Grosse Pierre en de Col des Croix zijn er straks ook bij in de Vogezen, maar de absolute blikvanger in rit 7 van deze Tour is toch weer La Planche des Belles Filles. De col zat tien jaar geleden voor het eerst als slotklim in het parcours. Sindsdien is de Tour er nog vier keer terug geweest. Vandaag is het peloton dus aan de zesde finish in elf jaar tijd toe op La Planche. Tour-organisatie ASO is duidelijk fan.

De winnaars op de Plank van de Mooie Meisjes mogen bovendien best gezien worden. Chris Froome won bij de eerste beurt in 2012, Vincenzo Nibali was de beste in 2014, Fabio Aru in 2017. Drie jaar geleden won Dylan Teuns en in 2020 zorgde Tadej Pogacar misschien wel voor de zotste ommekeer in de recente Tourgeschiedenis door Primoz Roglic in een klimtijdrit uit de gele trui te fietsen.

Volledig scherm © Photo News

Wat moet u verder nog weten over de Vogezencol? Misschien dat ze de voorbije jaren een verlengstuk kreeg als La Super Planche des Belles Filles. Sinds 2019 plakte ASO nog een grindstrook aan de klim. De helling is zo 7 kilometer lang en tekent voor een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 procent. De steilste percentages zitten helemaal aan het slot, op een betonbaan in de laatste 100 meter gaat het tot 24 procent omhoog.

Nog een weetje om mee uit te pakken: er is een legende rond de naamgeving van de klim. Zweedse huurlingen zouden tijdens de Dertigjarige Oorlog tussen 1618 en 1648 lelijk huis gehouden hebben in de streek. Jonge vrouwen verkozen zelfmoord boven verkrachting en sprongen vanop een plateau de afgrond in bij een meer. De plas water kreeg de naam Étang des Belles Filles, het plateau La Planche des Belles Filles.

En dan tot slot nog deze uitsmijter: Dylan Teuns kwam drie maanden na zijn ritzege in de Tour terug naar La Planche des Belles Filles. Hij vroeg er zijn vriendin Lies Hoeyberghs ten huwelijk. U weet dus meteen al welke Belg zich straks in de kijker zal proberen te rijden.

Volledig scherm © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.