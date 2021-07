De moeilijke jaren van Cavendish door de ogen van zijn ex-ploegleiders: “Hij blééf er maar in geloven. En kijk nu!”

Tour De France Gewéldige solo van Van Moer en tranen bij Cavendish: de hoogtepun­ten van de vierde Touretappe

29 juni Drama en spektakel in de vierde rit van de Tour. Brent Van Moer leek met een alweer indrukwekkend nummer op weg naar de zege, maar strandde in de laatste tientallen meters. Zonde voor Van Moer, een sprookje voor Mark Cavendish, die zijn comeback in de Tour compleet maakte met zijn 31ste ritzege. Herbeleef de etappe hieronder!