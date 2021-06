De meest complete Tourgids: vandaag bij Het Laatste Nieuws

Wielrennen Tokio of Parijs, hét grote dilemma voor Wout van Aert: “Hoop dat ploeg betekenis van de Spelen begrijpt”

2 november Wout van Aert staat in 2021 voor een verschroeiende keuze. Tour of Tokio: entre les deux son coeur balance. Eeuwige olympische roem, oké. Maar... “Het is geen kermiskoers die ik moet schrappen, hé.”