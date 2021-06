“De klassementsmannen zullen meteen alert moeten zijn”: Stijn Vlaeminck, onze man in de Tour, blikt vooruit naar eerste etappe

Tour de FranceVandaag is het zover. In Brest start de Tour de France, met een rit van net geen 200 kilometer met aankomst in Landerneau. Een vlakke etappe wordt het zeker niet, dus op een massasprint lijkt het niet te zullen uitdraaien. Welke namen moeten we dan wél opschrijven volgens onze man in de Tour, Stijn Vlaeminck?