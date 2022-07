“De ‘jour de gloire’ van een onopvallende rouleur”: Franse kranten hadden krachttoer van Yves Lampaert duidelijk niet zien aankomen

Tour de FranceYves Lampaert start vandaag in het geel in de Tour de France . Dat had de West-Vlaamse boerenzoon niet verwacht en de Franse pers duidelijk ook niet. Allemaal hebben ze lof voor de krachttoer, maar ze spreken toch vooral over een surprise . “Dit voorspellen was geen Belgenmop geweest, maar toch bijna...”

Volg HIER live de tweede etappe van de Tour de France

L’Équipe: “De ‘jour de gloire’ van een onopvallende rouleur”

Sportkrant L’Équipe heeft op de voorpagina vooral aandacht voor het vertrek van Jorge Sampaoli bij voetbalclub Olympique Marseille en zijn mogelijke opvolger Igor Tudor. Maar ook Yves Lampaert krijgt een prominente plek. L’Équipe heeft het over “een gigantische verrassing”.

“Hij heeft ervoor gezorgd dat alle pronostieken gisteren voor de vuilnisbak waren”, klinkt het. “Het gezicht van Wout van Aert zei eigenlijk voldoende toen Lampaert over de streep reed. Hij had ook niet verwacht dat zijn landgenoot hem van het geel zou houden. Dat de weg in Kopenhagen na de passage van de favorieten snel was opgedroogd, hielp Lampaert om zijn eerste zege ooit in de Tour te pakken. Dit was de ‘jour de gloire’ van een onopvallende ‘rouleur’. Parijs-Roubaix winnen is zijn droom, maar het is dus in de Tour dat hij de voorlopig beste dag uit zijn carrière heeft beleefd. En dat voor een boerenzoon - Lampaert is zeer trots op zijn roots. Mooi.”

Volledig scherm De cover van L'Équipe. © L'Équipe

Le Parisien: “Dit voorspellen was geen Belgenmop geweest, maar toch bijna...”

Bij Le Parisien staat Lampaert nog iets groter op de cover dan bij L’Équipe. “Eerste gele trui, eerste verrassing", omschrijft de krant het. “De naam van Lampaert vóór de start naar voren schuiven als winnaar was geen Belgenmop geweest, maar toch bijna. Zijn prestatie was een verrassing, maar vooral ook een geweldige krachttoer. Om Wout van Aert, de alleskunner Jumbo-Visma, op dit parcours te kloppen, moet je héél sterk zijn. En dat was de 31-jarige werkmier van Quick.Step. Van Aert zal tijdens zijn tijd in de ‘hot seat' gedacht hebben dat hij het moeilijkste al gedaan had. Hij was sneller dan Ganna, Pogacar en Küng. Maar dan kwam er nog die ene landgenoot.”

Volledig scherm De cover van Le Parisien. © Le Parisien

Le Dauphiné Libéré: “Van een opgemerkte rentree gesproken”

Ook Le Dauphine Libére windt er geen doekjes om. “De verrassing Lampaert”, schrijft de krant bij een grote foto van Lampaert op de voorpagina. “Wij verwachtten Wout van Aert, iedereen verwachtte Wout van Aert, maar het werd dus een andere Belg. In de regen en voor de ogen van duizenden Denen was hij sneller dan alle tijdritkanonnen. Hij klopte de beste renners van de wereld en dan verdien je alle lof. ‘t Was van 2019 geleden dat hij de Tour nog reed - van een opgemerkte rentree gesproken. Lampaert kreeg in de selectie de voorkeur op onder anderen Julian Alaphilippe en toonde nu al dat dat een goeie beslissing was van de ploeg.”

Volledig scherm De cover van Le Dauphiné. © Le Dauphiné

Le Figaro: “Hij moest zichzelf in de arm knijpen”

“Yves Lampaert zorgde voor sensatie toen hij over de aankomst reed”, schrijft Le Figaro. “Liefst vijf seconden sneller was hij dan Wout van Aert, wie had dát verwacht? Akkoord, het wegdek was al iets droger, maar de zestig renners na Lampaert kregen nóg betere omstandigheden voorgeschoteld. En niemand kwam ook maar in de buurt van zijn tijd. Lampaert, een boerenzoon die overigens ook een zwarte gordel heeft in het judo, moest zichzelf in de arm knijpen. Zijn hoofd stond op ontploffen.”

Volledig scherm De cover van Le Figaro. © Le Figaro

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: