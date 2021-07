De Gendt duidt uitspraken: “Wilde niet insinueren dat anderen met verkeerde dingen bezig zijn”

Tour de FranceThomas De Gendt bracht met enkele uitspraken ongewild een klein stormpje op gang. De Gendt liet duidelijk blijken dat het algemene niveau in het Tour peloton dit jaar fel gestegen is. Dopinginsinuaties staken al snel de kop op, maar dat is helemaal niet wat de renner van Lotto Soudal bedoelde. Dat zei hij voor de start van de tiende rit aan VTM Nieuws.

“Normaal rijd ik de boel aan stukken, nu kan ik niet volgen”. De uitspraken van Thomas De Gendt na de tweedaagse door de Alpen waren veelbetekenend. Het gaat rap in het Tourpeloton. Maar daarmee doelde De Gendt niét op mogelijk gebruik van doping. “Ik sprak voor mezelf”, verduidelijkte hij bij onze man ter plekke. “Ik zie alleen mijn wattages en ik kan die enkel met mijn eigen waarden vergelijken. Het is nu gewoon zo dat mijn wattages niet slechter zijn dan andere jaren, maar ik er gewoon niet aan te pas kom. Ik was gewoon eerlijk en wilde daarmee niet insinueren dat anderen met verkeerde dingen bezig zijn.”

Quote Van der Poel en Van Aert crossen een hele winter tegen elkaar en maken zo elkaar sterker, dat is gewoon zo. Als Van der Poel in het veld tegen twintig sukkelaars zou rijden, moeten zijn waarden niet zo hoog liggen om te kunnen winnen

“Ik wilde gewoon aantonen dat het algemene niveau veel hoger is dan de voorbije jaren. En dat mijn niveau niet voldoende is om mee te doen. Zoals ik het las op bepaalde sites, kwam het er op neer dat ik zei dat de andere renners doping nemen. Dat was niet de bedoeling. Ik ga er van uit dat dat helemaal niet het geval is. Mijn niveau is gewoon niet goed genoeg om mee te doen met de besten, terwijl mijn niveau hetzelfde is als andere jaren. Het niveau is dus gestegen.”

Welke verklaring(en) ziet De Gendt dan wel voor het hoge niveau? “De jonge renners rijden al van bij de junioren samen en maken elkaar beter. Van der Poel en Van Aert crossen een hele winter tegen elkaar en maken zo elkaar sterker, dat is gewoon zo. Als Van der Poel in het veld tegen twintig sukkelaars zou rijden, moeten zijn waarden niet zo hoog liggen om te kunnen winnen. Goeie coureurs maken elkaar beter. De begeleiding is ook beter, ze gaan op hoogtestage... Sommige renners zitten constant op een berg. De manier waarop Roglic deze Tour heeft voorbereid - zonder koers - is ook helemaal nieuw.”

Volledig scherm Thomas De Gendt voor de start van de tiende etappe. © VTM