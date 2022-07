De eerste bergrit komt eraan: hoe liggen de kaarten na één week Gouden Tour?

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

1. Tadej Pogacar (30 miljoen euro)

De tweevoudige Tourwinnaar was gisteren oppermachtig en nam de gele trui over van Wout van Aert. Twee jaar geleden vervoerde hij op La Planche des Belles Filles zijn eerste gele trui - door de tijdrit naar zijn hand te zetten. Vandaag wil de nog altijd maar 23-jarige Sloveen er voor de tweede keer toeslaan. Benieuwd of hij verder kan uitlopen in het klassement.

Volledig scherm Tadej Pogacar. © Photo News

2. Jonas Vingegaard (24 miljoen euro)

Hij had pech in de kasseienrit en moest van fiets wisselen, maar dat ging hopeloos de mist in. Dankzij berenwerk van Wout van Aert kon hij de schade beperken. Vingegaard staat voorlopig derde in het klassement. De Deen - die vorig jaar verrassend tweede werd in de Tour - volgt op 31 seconden van leider Pogacar. Kan hij hem vandaag aftroeven?

Volledig scherm Jonas Vingegaard. © AFP

3. Adam Yates, Geraint Thomas en Daniel Martinez (24, 24 en 26 miljoen euro)

Ineos heeft nog altijd drie ijzers in het vuur. Hun drie kopmannen staan respectievelijk vierde, zesde en achtste in het klassement. Voorlopig lijkt Yates de sterkste van de drie. De Brit kon het langst aanklampen toen Wout van Aert versnelde op de beklimming van de Cap Blanc-Nez. Kunnen ze hun overwicht uitspelen?

Volledig scherm Adam Yates probeert Wout van Aert bij te benen. © Photo News

4. Aleksandr Vlasov (26 miljoen euro)

De renner van BORA-hansgrohe ging gisteren in volle finale tegen de grond. Gelukkig voor Vlasov verloor hij uiteindelijk maar vijf seconden. Vlasov rijdt al een heel seizoen op een hoog niveau rond en is een kanshebber om een podiumplaats in de wacht te slepen. Naast Vlasov staan ook Gaudu, Bardet, Quintana en Mas nog hoog in het klassement.

Volledig scherm Aleksandr Vlasov. © Photo News

5. Primoz Roglic (28 miljoen euro)

Kuste in de kasseienrit het asfalt en verloor - ondanks beulwerk van Benoot - veel tijd. Hij gaf maar liefst 2'08" toe op Pogacar. Zijn schouder was eveneens eventjes uit de kom. Gisteren was Roglic wel meteen weer op de afspraak. Kan hij nog meestrijden voor de eindzege of gaat de olympische kampioen tegen de klok in dienst rijden van Vingegaard?

Volledig scherm Primoz Roglic © AP

6. Ben O’Connor (20 miljoen euro)

Vorig seizoen werd de Australiër Ben O’Connor verrassend vierde in de eindnotering van de Tour de France. Dit jaar bewees hij in de Dauphiné dat de vorm opnieuw uitstekend is en ambieerde hij het podium, maar ook voor hem liep het mis in de kasseienrit. O’Connor reed op een cruciaal moment lek en zag het peloton nooit meer terug. Ook gisteren werd hij op achterstand gereden. Hij volgt momenteel op 7'02" van Pogacar en bekleedt pas de 52ste plaats in het klassement. Kan hij zich herpakken in het hooggebergte?

Volledig scherm Ben O'Connor. © BELGA

