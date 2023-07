“De beste tijdrit ooit gereden”: ex-renners en buitenlandse media lyrisch voor Vingegaard na “superieur spektakelstuk”

Jonas Vingegaard deed monden openvallen met zijn weergaloze tijdrit in de Tour . Ook de buitenlandse pers en ex-renners strooiden kwistig met lof naar de superieure Deen, die zijn tweede Tourzege voor het grijpen heeft. “Het was geen klap, zelfs een mokerslag is een te klein woord.” Een lyrisch overzicht.

La Gazzetta dello Sport: “Vingegaard reed naar de maan”

‘La Gazzetta dello Sport’ kopt dat “Jonas Vingegaard naar de maan” reed in Combloux. De Italiaanse krant zag de Deen een serieuze optie op een tweede Tourzege nemen. “De koning van 2022 domineerde in de 22,4 kilometer lange tijdrit. Vingegaard en Pogacar kozen elk voor een verschillende tactiek. Vingegaard bleef op zijn tijdritfiets, terwijl Pogacar wisselde. Al vanaf het eerste tussenpunt bleek de dag Vingegaard toe te lachen. Het verdict aan de meet was 1:38. Wat rest er Pogacar nog? Het enige dat hij de komende dagen kan doen is van ver aanvallen.”

Wielerflits: “Zelfs mokerslag is een te klein woord”

Nederlands wielerjournalist Raymond Kerkckhoffs van Wielerflits spaarde in zijn bijdrage de superlatieven niet. “Wat Jonas Vingegaard op de flanken van de Mont-Blanc heeft laten zien kan wellicht de boeken in als de beste tijdrit in de geschiedenis van de Tour de France. Het was geen klap, zelfs een mokerslag is een te klein woord. Dit was een vernietigende uithaal op 22,4 kilometer. Binnen Jumbo-Visma geloven ze dat het sloperswerk waar ze vanaf de eerste dag in de Tour mee bezig zijn, zijn vruchten begint af te werpen. Hebben ze Pogacar eindelijk zo ver gekregen dat hij op breken staat? Dan moet de Sloveen ook voor de rit over de 2.304 meter hoge en extreem steile Col de la Loze vrezen. Al geeft het tijdsverschil waarmee Pogacar in deze tijdrit andere renners voorbleef aan dat hij bij lange na nog niet aan het einde van zijn Latijn zit.”

KIJK. Zo won fenomenale Vingegaard de klimtijdrit

Ekstrabladet: “Superieur van start tot finish”

De Deense tabloid ‘Ekstrabladet’ koos voor de kop ‘Smadrer Pogacar’. Dat is vrij vertaald zoveel als ‘degene die Pogacar heeft gebroken’. “In de enige tijdrit van deze Tour was Jonas Vingegaard een klasse apart. Grote rivaal Tadej Pogacar werd verpletterd in een 22,4 kilometer lang spektakelstuk van Vingegaard. Hij was superieur van start tot finish”, klinkt het. Met ook nog Pedersen en Skjelmose in de top tien van de tijdrit spreekt de krant optimistisch over “Deense dominantie”.

Michael Rasmussen: “Kan me niemand bedenken die zo superieur was”

Ook Vingegaards Deense landgenoot en ex-wielrenner Michael Rasmussen genoot van de kanontijd van Vingegaard. “Zouden die tijden echt kloppen, vroeg ik me af. Er moest wel iets mis zijn met de tijd. Maar neen, het was echt zo. Pogacar haalt met Rodríguez bijna de nummer drie in, om enkele seconden later bijna zelf ingehaald te worden door Vingegaard.”

“Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een tijdrit heb gezien waarin de nummer één 4,5 seconden per kilometer wegrijdt van de nummer twee. Dat zijn ‘lichtjaren’ verschil in een wereld die beslist wordt door marges. Ik kan gewoon niemand bedenken die zo superieur was in een tijdrit. Niet Indurain, niet Armstrong. Ik gok niemand.”

Tom Dumoulin: “Beste tijdrit ooit gereden”

“Dit is de beste tijdrit ooit gereden.” Tom Dumoulin, voormalig wereldkampioen tijdrijden, windt er bij de NOS geen doekjes om. Een prestatie zoals die van Vingegaard is volgens hem nog nooit eerder vertoond in het wielrennen. “Ik heb hier geen woorden voor. Jonas rijdt drie minuten sneller dan Wout van Aert, die ook geen pannenkoek is, en anderhalve minuut sneller dan Pogacar. Dit had niemand verwacht. Ik niet, Jumbo-Visma niet en Pogacar niet. Volgens mij is de Tour nu beslist.”

KIJK. Jan Bakelants over de speciale tijdritfiets van Vingegaard

