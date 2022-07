“De beelden zeggen alles”: Sagan woest op Van Aert, die benadrukt dat hij “niks fout” deed

TOUR DE FRANCE “Ik hoop dat ik nu snel ziek word”: diep ontgoochel­de Tim Declercq keert met auto terug uit Denemarken na “licht positieve” coronatest

“K*t”, zegt Tim Declercq. Hij zal het wel drie keer zeggen. Want Tim Declercq (33) rijdt dan toch niet de Tour de France. De onvermoeibare renner in de ploeg van Patrick Lefevere testte dinsdagmorgen “licht positief” op Covid-19. Zijn plaats in de achtkoppige Tourploeg wordt ingenomen door de nieuwe Franse kampioen Florian Sénéchal. “Omdat het een lage virale lading betreft is de kans klein dat anderen zijn besmet”, zegt ploegdokter Toon Cruyt.

28 juni