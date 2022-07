“De beelden zeggen alles”: Sagan woest op Van Aert, die benadrukt dat hij “niks fout” deed - Jury legt onze landgenoot boete op

Tour de FranceWout van Aert is voor de derde keer tweede geworden in deze Tour. De Nederlander Dylan Groenewegen was net iets sneller, maar vooral het beeld na de finish met Sagan was opvallend. De drievoudige wereldkampioen vond dat Van Aert te veel naar rechts ging en stak zijn vinger op. Maar Van Aert deed weinig verkeerd. Toch oordeelde de jury dat onze landgenoot een fout maakte. 500 Zwitserse frank, omgerekend 500 euro, is de straf. Ook worden er in het UCI-klassement 25 punten afgetrokken.