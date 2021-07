Dag op dag 10 jaar geleden in de Tour: Flecha aangereden door wagen, Hoogerland belandt in prikkeldraad

Op 35 kilometer van de streep hadden vijf vluchters - Johnny Hoogerland (Vacansoleil–DCM), Juan Antonio Flecha (Team Sky), Thomas Voeckler (Team Europcar), Sandy Casar (FDJ) en Luis León Sánchez (Rabobank) - een voorsprong van vijf minuten. Ze gingen strijden om de ritzege. Alleen werd de etappe opgeschrikt door een vreselijk ‘valpartij’. Een roekeloze volgauto botste tegen Flecha, die op zijn beurt Hoogerland in het prikkeldraad katapulteerde. De gehavende Nederlander krabbelde op, zijn koerstenue was volledig gescheurd. Sánchez won de etappe, maar alle aandacht ging naar Hoogerland. Hij finishte op grote achterstand en mocht in tranen toch het podium nog op, omdat hij de bolletjestrui had veroverd. In het ziekenhuis moest hij later 33 hechtingen laten aanbrengen. Hoogerland kreeg in 2014 uiteindelijk een schadevergoeding.