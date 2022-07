Corona op de loer in de Tour: hoe werkt de testprocedure precies?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Stap 1: Sneltest voor iedereen

Alle renners worden straks na de aankomst getest door medisch personeel van organisator ASO. Het gaat om een antigeen-test, beter bekend als een sneltest. Daarmee kan je zien of iemand covid heeft, ook in een vrij vroeg stadium. Ook het personeel van de ploegen en de medewerkers van de organisatie en de jury wordt straks getest. Wie om praktische redenen niet aanwezig kan zijn aan de finish, wordt later vanavond of morgenvoormiddag in het testcentrum van de ASO in Morzine verwacht. De resultaten zijn in principe snel beschikbaar. Dat kan al na een kwartier, maar door de grote hoeveelheid personen die moet worden getest, zal het wellicht een paar uur duren vooraleer iedereen zijn resultaat kent.

Is de test negatief: prima, de Tour gaat verder.

Is de test positief: ga naar stap 2.

Stap 2: PCR-test als extra controle

Iedereen die een positieve antigeen-test aflegt, krijgt de controleurs van ASO op bezoek. Zij zullen vanavond of ten laatste morgenvoormiddag een PCR-test afnemen, opnieuw met een staafje in de neus en/of keel. Met een PCR-test kan je zien hoe hoog de CT-waarde is, een waarde die zegt of het om een oude of recente besmetting gaat en hoe besmettelijk een persoon is. Hoe hoger die waarde hoe beter. In Belgische laboratoria wordt 35 als de grens beschouwd: scoor je hoger, dan ben je niet (meer) besmettelijk. Maar, die grens is niet objectief. Het ene labo en dokter zijn strenger, anderen milder.

Is de CT-waarde laag: sorry, u bent besmettelijk: de Tour is voorbij.

Is de CT-waarde hoog: ga naar stap 3.

Volledig scherm Een archieffoto: ook in de Tour van 2020 ondergingen de renners regelmatig een Covid-test. © Photo News

Stap 3: Zaak komt voor covid-commissie

Als de CT-waarde bij een renner hoog is (bijvoorbeeld boven 35), wijst dat erop dat er erg weinig virus aanwezig is. Op dat moment zal een commissie van drie artsen zich over de zaak buigen. Elk geval wordt individueel besproken. De commissie bestaat uit een arts van ASO, de hoofdarts van de UCI, Xavier Bigard, en de ploegdokter van de betrokken renner. Zij kunnen beslissen dat een renner toch in de Tour mag blijven — als ze oordelen dat de renner in kwestie niet meer besmettelijk is. “Maar die kans is klein”, zegt Milan Holvoet, arts bij Lotto-Soudal. “Ik heb veel contact met mijn collega’s. Voor ons allemaal heeft de gezondheid en veiligheid van de renners altijd voorrang op sportieve en ploegbelangen. Over sommige zeldzame gevallen kan je discussiëren, maar wij zullen uiterst voorzichtig zijn.”

Ziet de commissie geen uitzondering: einde verhaal, de Tour is voorbij.

Spreekt de commissie je vrij: proficiat, u ontsnapt door het allerkleinste gaatje.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.