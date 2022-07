Corona blijft Quick.Step teisteren: nu test ook ploegleider Peeters positief, ook collega en risicocontact Lodewyck huiswaarts

“Ik heb woensdagavond in het hotel van de ploeg in Binche licht positief getest en ben meteen van daaruit naar huis gereden", vertelt Peeters in een reactie aan onze redactie. “Ik voel me niet ziek en heb geen symptomen, maar ik mag en kan geen risico’s nemen. Dat is de realiteit van het moment. Frustrerend wel, want we doen er alles aan in de Tour om onze bubbel te beschermen. Ondertussen is ook Geert Van Bondt opgeroepen om naast Davide Bramati de troepen te leiden in Frankrijk. Na het weekend komt Tom Steels er in principe terug bij en als ik volgende week dinsdag negatief test, kan ook ik mijn plaats weer innemen. Via zoom-meetings thuis blijf ik inmiddels in contact met de mensen in de Tour. Chapeau voor iedereen die ons wilt vervangen ginder, want dat is niet zo evident.”