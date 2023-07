Collega’s hebben begrip voor sprint Philipsen, minder voor keuzes parcoursbouwer: “Waarom lag de laatste 200 meter niet in rechte lijn?”

Wow. Dat ging maar net goed. Ei zo na haakten Jasper Philipsen en Wout van Aert in volle spurt in elkaar. Van Aert moest in de remmen. VAR-moment in de Tour, zo leek het. “Maar het was niet Jaspers schuld, wel die van UCI en ASO”, klonk het ridderlijk bij Jumbo-Visma. “Waarom lag die laatste 200 meter niet in rechte lijn?”

Tadej Pogacar kwam zijn ‘buddy’ en ex-ploegmaat bij UAE alvast feliciteren. Schouderklopje, handshake. ‘Well done, Jasper’. Je zag Philipsen aarzelen: even afwachten toch maar. Met enkele handgebaren maakte hij Pogacar duidelijk wat er precies was gebeurd. Vier kopjes, die van Nico Dick, persattaché van Alpecin-Deceuninck, en Jaspers vriendin Melanie incluis, bogen zich vervolgens met gefocuste blik voorover om de sprint te herbekijken op het scherm. Het besluit was unaniem. “Neen, ik deed niks fout.” Vond ook ‘Pogi’. Hij deed er nog een schoudertik bovenop.

Op rechts, was het. “We zaten een beetje op gelijke hoogte te sprinten”, aldus Van Aert. Wat niet 100% klopt. Philipsen zette het snelst aan, nam wat voorsprong, dwong Van Aert aan zijn rechterzijde tot een remonte. Daar leek op het eerste gezicht ook genoeg ruimte voor te zijn. “Maar op een gegeven moment raak ik Jasper én aan de andere kant ook het publiek, waardoor ik mijn momentum verlies. Een crash kwam heel dichtbij.” Philipsen vervolgde zijn kortste en snelste weg richting streep, Van Aert remde. “In de laatste vijftig meter kwam ik niet meer aan sprinten toe.” Waarop Bauhaus, Ewan en Jakobsen nog over hem heen walsten en hij zelf pas vijfde werd.

“Ik heb er zelf ook wel mijn twijfels bij”, reageerde Fabio Jakobsen, ‘toeschouwer’ op de eerste rij. “Als je op anderhalve meter van de ‘boarding’ begint, denk ik niet dat je hem zo dicht mag doen. Het maakt de overwinning voor hem zelf ook minder mooi. Het is een incident waar de jury toch even moet naar kijken.” Zo dacht ook Van Aert erover. “Ik ga ervan uit dat ze op basis van de beelden de juiste beslissing nemen. Zelf win ik er niks mee, want er waren nog jongens vóór mij.” De jury dééd effectief wat ze moest doen, nam daar uitgebreid de tijd voor. Maar... greep niet in.

Terecht, gaven ze uiteindelijk eerlijk toe in het Jumbo-Vismakamp. “Niet Jasper treft hier schuld”, vond ploegleider Arthur van Dongen. “Wel UCI en ASO. KIjk, de Internationale Wielrenunie stelt duidelijke reglementen op. Maar samen met de Tourorganisatie presteren ze het wel om in de laatste tweehonderd meter geen rechte lijn te leggen (er stak inderdaad en flauwe bocht in waardoor de ruimte naast Philipsen, die gewoon rechtdoor bleef spurten, zich sloot, red.). Die moet hier toch te vinden zijn voor een mooie ontknoping? Het was het enige wat niet correct was aan deze sprint. Jammer.”

