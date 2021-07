Cocommentator Serge Pauwels onderscheidt zin en onzin na bewogen Tourweek: "Wetenschap vervangt doping”

Tour de France Teleurge­stel­de Philipsen strandt voor de vierde keer op het podium: “Ik had het gevoel dat Cavendish te kloppen was”

6 juli Dju toch. Weer net niet voor Jasper Philipsen in de Tour de France. Onze landgenoot reed in Valence misschien wel de snelste sprint, maar dat was niet genoeg om Cavendish te kloppen. “Ik ben heel teleurgesteld, want ik had het gevoel dat hij te kloppen was.”