Chic of gatlelijk? Waarom de groene trui in de Tour van kleur is veranderd

LIVE TOUR. Wat een nummer van Vingegaard: Deen loopt al minuut uit op Pogacar, Hindley op weg naar ritzege én gele trui

Vandaag duikt het Tourpeloton voor het eerst de Pyreneeën in. Wout van Aert maakt het mooie weer in de aanval en ook klassementsoutsider Jai Hindley is meegeglipt met de grote groep. Hoe reageren Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard? Volg het op de voet in onderstaande liveblog.