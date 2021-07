Cavendish naast Merckx, of Van Aert met unicum? “Na zege in bergen een sprint winnen... Met Wout weet je nooit”

“Alsof we Europees kampioen voetbal waren geworden. Ongelofelijk.” Stijn Vlaeminck, onze man in Frankrijk, vertelt aan HLN Live hoe de Belgische fans gisteravond het dorpje Malaucène aan de voet van de Mont Ventoux op stelten hadden gezet. “Want wat een heroïsche triomftocht. Het is een zege waar we over tien of twintig jaar nog op zullen terugblikken. Zoals: ‘Waar was jij toen Van Aert die rit over een dubbele Mont Ventoux won?’”