Cavendish is gelukkig met ritzeges, maar ook erg vermoeid: “Dit voelt al als de 2e rustdag”

De groene trui finishte zondag net binnen de tijdslimiet en was na afloop bijzonder emotioneel. Ook op de rustdag kon hij niet genoeg benadrukken hoe dankbaar hij zijn team was: “Het was echt lastig, maar echt enorm zwaar. Soms zeggen ze over renners: ‘Je hebt niet genoeg getraind, daarom raak je niet over de bergen’, maar zo evident is dat allemaal niet. Het lichaam van een sprinter zoals mij is niet gemaakt om lang te klimmen en dat komt dus niet door een gebrek aan training of luiheid. Op een bepaald moment willen je spieren gewoon niet meer mee. Ik moet de jongens bedanken. Zij bleven de hele dag bij mij om me te motiveren en gefocust te houden. Ik raakte op tijd binnen en dat betekent veel voor mij. Ik kan me trouwens niet herinneren dat een eerste rustdag voelt zoals een tweede, iedereen is kapot.”