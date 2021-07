Cavendish in de voetsporen van Merckx: Brit neemt helm van het hoofd op Ventoux en brengt hommage aan Tom Simpson

De ritzege in Malaucène was voor Wout van Aert, maar in de elfde rit van de Tour de France zorgde ook Mark Cavendish voor een opmerkelijk moment. In het gezelschap van Tim Declercq, Dries Devenyns en Michael Morkov nam de drievoudige ritwinnaar in deze editie van de Ronde van Frankrijk op een dikke kilometer van de top van de Mont Ventoux even zijn helm van het hoofd.