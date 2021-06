Cavendish begint dolblij, maar nuchter aan Tour: “Of ik nog droom van het record van Merckx? Eén rit winnen is al moeilijk”

Tour de FranceDeceuninck-Quick.Step start zaterdag aan de Tour zonder klassementsman, maar wél met een gele droom. Wereldkampioen Julian Alaphilippe wil in Bretagne maar wat graag toeslaan. En met Mark Cavendish mikt de ploeg van Patrick Lefevere op ritzeges, al is de Brit zelf vooral dolblij er weer bij te zijn. “Een jaar geleden had ik dit niet geloofd.”

Bij het begin van de Tour-persconferentie had teammanager Patrick Lefevere heugelijk nieuws. De renners van Deceuninck-Quick Step kunnen de komende zes seizoenen blijven gebruik maken van de helmen, schoenen en fietsen van Specialized. De Amerikaanse constructeur werkt al sinds 2012 samen met de ploeg. “Specialized was de voorbije jaren een essentieel onderdeel van ons succes”, liet Lefevere optekenen. “Je hoeft er alleen maar de resultaten op na te slaan om te zien wat hun aanzien is in de wielersport. Het is voor de hand liggend om te zeggen dat de uitrusting van onze atleten van de beste kwaliteit moet zijn. En dat levert Specialized ons. We evolueren samen. Met hun drang naar innovatie en oog voor detail is Specialized een perfecte technische partner.”

Over naar de persconferentie zelf, waar uiteraard veel aandacht was voor Mark Cavendish, die voor het eerst sinds 2018 nog eens naar de Tour gaat. “Ik wist het zelf pas een paar dagen geleden. Het was ook voor mij een verrassing”, is de eerlijke reactie van Cavendish. “Maar ik had me voorbereid alsof ik mee zou gaan naar de Tour. Ik was op elk scenario voorbereid.”

Gevraagd naar zijn ambities houdt ‘Cav’ de voetjes toch wel op de grond. “Het is al een droom nog eens mee te doen aan de Tour, zeker met dit team. Een jaar geleden had ik dit nooit geloofd. Maar natuurlijk kijk ik wel uit naar de rit die aankomt in Châteauroux, waar ik mijn eerste Tour-etappe gewonnen heb. Of ik nog droom om het record van Eddy Merckx te breken? Ik heb 30 ritten gewonnen, maar ik weet hoe lastig het is om er als renner zelfs eentje te pakken. Een Tour-etappe winnen, maakt je carrière. Ik ga mijn best doen, maar het aantal waarop ik eindig is irrelevant. Dat geeft jullie enkel stof om over te schrijven (lacht).”

Volledig scherm Cavendish won een rit in de Baloise Belgium Tour. © Photo News

Niet alleen Cavendish, ook wereldkampioen Julian Alaphilippe wordt een speerpunt voor Deceuninck-Quick.Step. De Fransman, pas vader geworden, mikt vooral op het openingsweekend in Bretagne. Daar staat de gele trui op het spel. “We hebben net de eerste etappe verkend en die heeft een pittigere finale dan ik had gedacht. De twee ritten dit weekend zijn normaal gezien gesneden koek voor mij, maar ook voor heel wat andere renners die in vorm zijn. Er zal alleszins heel wat nervositeit zijn, velen hebben de gele trui als doel, net als ik. Ik ga alles geven voor die trui, ook in de tijdritten. In de Ronde van Zwitserland heb ik vertrouwen getankt. Na de eerste week maak ik de balans op.”

Eindwinst zit er niet in voor Deceuninck-Quick.Step, maar wie ziet Alaphilippe als favorieten voor de gele trui? “Moeilijk om te zeggen. Er zullen veel klassementsmannen zich mengen, zelfs van bij de start, aangezien er niet zo veel aankomsten bergop zijn. Het zal alleszins niet tussen twee Slovenen gaan (Pogacar en Roglic, red.). Cavendish? Hij is gemotiveerd zoals in zijn eerste jaar. Hij profiteert van elk moment hier, het is mooi om te zien. We gaan ons best doen om samen ritten te winnen.”

Volledig scherm Alaphilippe droomt van de gele trui. © Photo News