Cavendish begint dolblij, maar nuchter aan Tour: “Of ik nog droom van het record van Merckx? Dat is irrelevant”

Tour de FranceDeceuninck-Quick.Step start zaterdag aan de Tour de France zonder klassementsman, maar wél met een gele droom. Wereldkampioen Julian Alaphilippe wil in Bretagne maar wat graag toeslaan. En met Mark Cavendish mikt de ploeg van Patrick Lefevere op ritzeges, al is de Brit zelf vooral dolblij er weer bij te zijn. “Een jaar geleden had ik dit niet geloofd.”

Vanuit de wagen, onderweg naar Grand Départ-locatie Brest, leidde CEO Patrick Lefevere de pre-Tourpersconferentie van Deceuninck-Quick.Step, een zoom call met liefst 74 bezoekers, in met de officiële bevestiging van wat al een tijdlang gonsde. “Specialized blijft zes jaar langer (tot eind 2027 dus, red.) fietsensponsor van onze ploeg. Het is de voortzetting van een succesverhaal. Samen zijn we een ‘winning team’.”

En deed vervolgens zijn speerpunten Julian Alaphilippe, Mark Cavendish en Kasper Asgreen in lachen uitbarsten. Of hij, na de hele heisa rond Sam Bennett, uiteindelijk tevreden is met deze selectie? “Wel, zoals iedereen weet ben ik nooit tevreden. (lachje) Neen, we starten zonder specifieke klassementspion. Maar wel met Julian, die kan winnen op lastige aankomsten. Kasper kan presteren in de tijdritten en de iets minder zware etappes. En Mark, die zijn comeback maakt in de Tour. De wedstrijd waarmee hij een lange haat-liefdeverhouding heeft. Maar na de grote Eddy Merckx wel de renners met de meeste ritzeges. We riepen hem ‘last minute’ op. Hij is een fantastische voetballer die van de bank werd gehaald om het winnende doelpunt te scoren.”

Dat hij zou liegen, mocht hij verkondigen dat zijn ‘last minute call’ geen verrassing was, zei Cav. “Maar ik was op elk mogelijk scenario voorbereid. Dat moet ook. Ik ben profwielrenner, weet je. Dit is één van de belangrijkste seizoensdoelen voor de ploeg. Als ze mij daar bij nodig heeft, doe ik mijn job.» Opvallend goedgemutst, was de 36-jarige Brit. Cav toonde zich lief en nederig tegenover de jongens die naast hem zaten — «de wereldkampioen en de Ronde van Vlaanderen-winnaar, die alle druk bij mij weghalen.”

Alaphilippe aaide hij zelfs over de kaak. Túúrlijk wil hij graag nog eens winnen in de Tour, ook al is dat inmiddels vijf jaar geleden. “Mijn conditie is goed en ik versloeg het gros van de sprinters, hier aanwezig, een week geleden nog. Dat schenkt me vertrouwen. Welke rit ik in gedachten heb? Ik denk spontaan aan Châteauroux (donderdag, red.), waar ik al twee keer eerder won. Maar hoe romantisch je de Tour ook benadert: eigenlijk moet je er respect voor opbrengen en maakt het niet uit waar en wanneer je succesvol bent. Je moet gewoon elke kans grijpen die je krijgt.” Het magische ritzegerecord van Eddy Merckx (34) is geen item, vindt hij. “Ik won 30 etappes. Maar ik weet hoe moeilijk het is om er nog maar één te winnen. Veel renners bouwen hun hele carrière op die ene ritzege. Ben ik goed genoeg om er één extra te winnen? So be it. Worden het er vijftig (sic)? Even goed. I try as hard as I can… Maar denken aan dat record is irrelevant.”

Volledig scherm Cavendish won een rit in de Baloise Belgium Tour. © Photo News

Niet alleen Cavendish, ook wereldkampioen Julian Alaphilippe wordt een speerpunt voor Deceuninck-Quick.Step. De Fransman, pas vader geworden, mikt vooral op het openingsweekend in Bretagne. Daar staat de gele trui op het spel. “We hebben net de eerste etappe verkend en die heeft een pittigere finale dan ik had gedacht. De twee ritten van dit weekend zijn normaal gezien gesneden koek voor mij, maar ook voor heel wat andere renners die in vorm zijn. Er zal alleszins heel wat nervositeit zijn, velen hebben de gele trui als doel, net als ik. Ik ga alles geven voor die trui, ook in de tijdritten. In de Ronde van Zwitserland heb ik vertrouwen getankt. Na de eerste week maak ik de balans op.”

Eindwinst zit er niet in voor Deceuninck-Quick.Step, maar wie ziet Alaphilippe als favorieten voor de gele trui? “Moeilijk om te zeggen. Er zullen veel klassementsmannen zich mengen, zelfs van bij de start, aangezien er niet zo veel aankomsten bergop zijn. Het zal alleszins niet tussen twee Slovenen gaan (Pogacar en Roglic, red.).”

Volledig scherm Alaphilippe droomt van de gele trui. © Photo News