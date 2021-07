Cav en co. al bijna 100.000 euro rijker: Deceuninck-Quick.Step streek al het meeste prijzengeld op

Tour de France “Van Aert is de meest complete van het peloton” en “‘Zwaarge­wicht’ degradeert klimmers”: Wout van Aert oogst lof over grenzen heen

8 juli Belgisch wielerfeestje in Malaucène en dat bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt. In de tricolore trui won Wout van Aert een bergrit in de Tour de France waar het woord iconisch voor is uitgevonden. Niet één maar twee keer de Mont Ventoux op. Vooral de polyvalentie van Van Aert steekt de buitenlandse wielercommentatoren de ogen uit. “Van Aert hield alle klimmers voor de gek.”