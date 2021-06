Cancellara heeft een déjà vu-gevoel: “Als zoveel renners op de grond liggen, moet je je ego aan de kant schuiven”

Tour de FranceMassaal crashleed in het peloton. En twijfel bij de overlevers: mededogen of de ezelsstamp? Fabian Cancellara (40) maakte het elf jaar geleden mee in de Tour. En greep toen zelf kordaat in. “Stop! Geen twijfel mogelijk. Er bestaat geen regel in het peloton, maar het gaat om respect voor je collega’s.” Als bij toeval werden we, live tijdens ons telefoongesprek, geconfronteerd met de tweede zware valpartij. Zonder overmacht nu. “Helaas. Dit is koers. Met alle risico’s die eraan verbonden zijn.”