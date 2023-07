Caleb Ewan voelde afwezigheid van gehavende De Buyst in de sprint: “In betere positie doe ik mee voor winst”

Dan tóch. Na een korte test op de rollen besloot Jasper De Buyst aan te zetten in de derde rit. “Mijn pols doet wel pijn”, voelde hij de val van zondag nazinderen. Het lichaamsdeel werd stevig ingepakt. “Ik ben een beetje beweeglijkheid kwijt. Het wordt zaak om erdoor te komen. Ik ga proberen overleven.” Dat lukte. Weliswaar jojoënd aan de staart van het peloton, in volle finale. Niet in zijn gebruikelijke locomotiefpositie voor Caleb Ewan.

Die wist waar hij aan toe was. Frison, Guarnieri en co., ze deden wat ze konden voor hun kopman. Ewan: “De jongens zetten me in het spoor van de Soudal Quick-Steptrein, waar ik me een tijdje schuilhield.” Vervolgens was het gokken. “Die eerste Toursprints verlopen altijd hectisch en onoverzichtelijk. Ook nu. Het was moeilijk kant kiezen en oprukken, overal sloten zich deuren. Ik moest geduldig blijven. Maar bleef uiteindelijk iets té geduldig.”

‘A bit confusing’, vond Ewan het. “Een beetje verwarrend. Ik herinner me hoe, in mijn eerste twee Touren, het beste team steevast de lead nam en al de rest zich daarop afstemde. Raakte je toen je eigen pionnen kwijt, wist je op wie je je verder moest richten. Net dat was moeilijk inschatten in dit supersterke spurtersveld. Ik wist niet exact wie ik moest volgen. Koos het zog van Fabio Jakobsen, maar toen Jasper Philipsen voorbijdenderde, sloeg ik aan het twijfelen. ‘Zou ik hem niet...?’”

Volledig scherm © Photo News

Gevolg was ook dat Ewan zijn sprint van té ver moest inzetten om 100% perfect te zijn. “Soit. Ik kreeg de voorbije drie dagen veel positieve signalen. Meteen winnen was leuk geweest, het had meteen de druk kunnen wegnemen. Maar ik blijf er vol voor gaan, er komen nog kansen. Mijn benen voelen goed aan. Als ik in een betere positie geraak, doe ik mee voor ritwinst. Daar ben ik van overtuigd.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News