Caleb Ewan geeft er de brui aan: “De ploegleiding had hem donderdagochtend al opgegeven”

Caleb Ewan stapte vrijdagnamiddag uit de Tour . De kopman van Lotto-Dstny was eenzaam achterop geraakt en had geen zin in een nieuwe zwanenzang. Jammer voor de Australiër en zijn Belgische ploeg, maar die had woensdagavond al afscheid genomen van haar grootste kans op ritwinst.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Caleb Ewan reed donderdag 37 minuten en 22 seconden na winnaar Ion Izagirre over de streep. Bij hem: Jasper De Buyst, zijn vaste sprintloods. De Buyst hield Ewan in koers. Na acht kilometer had de Australiër moeten lossen uit het peloton. De Buyst nam zijn kopman op sleeptouw. “Ik denk dat Caleb 25 minuten op kop heeft gereden, ik al de rest. Ik heb de hele dag gemiddeld 300 watt getrapt om binnen tijd toe te komen.”

De Buyst deed het niet omdat hem dat werd gevraagd door de ploegleiding, maar uit eigen beweging. Woensdag was Ewan er niet aan te pas gekomen in de massasprint. Na afloop duurde de evaluatie in het kamp van Lotto-Dstny bijna één uur. Er vielen rake woorden tussen renners en ploegleiding.

Volledig scherm © Photo News

Sportief manager Kurt Van De Wouwer verklaarde donderdagavond al dat Ewan “gewoon niet goed genoeg is.” Een totaal ander credo dan klonk voor de Tour. Ook toen had Ewan nog niet gescoord, maar toch legde zijn ploeg alle hoop op de Australische sprinter om een rit te scoren. Ewan eindigde deze Tour eens tweede en derde, maar winnen tegen Philipsen, lukte niet. In de lastige ritten kwam hij steeds sneller in de problemen.

De Buyst: “De ploegleiding had Ewan donderdagochtend al opgegeven. We moesten niet meer op hem wachten met het risico zelf buiten tijd aan te komen. Toen ik hem zag lossen, ben ik toch maar bij hem gebleven. Waarom? Ik vond dat Caleb nog steeds onze grootste kans op ritwinst was de twee à drie mogelijke massasprints die nog komen.”

Helaas voor De Buyst was die inspanning van donderdag een maat voor niets. Ewan stapt uit de Tour, maar of dat in goeie verstandhouding is met zijn ploeg, durven we te betwijfelen. Eerder werd zijn geprefereerde ploegleider Allan Davis al thuisgelaten wegens een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag op Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.