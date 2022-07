Buitenlandse pers kijkt met grote ogen naar Jumbo-Visma, en ziet dat Pogacar toch menselijk is: “Dit is de val van de koning”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Marca: “Pogacar is menselijk”

“Pogacar is menselijk, en Vingegaard claimt het geel na een magistrale zet van Jumbo-Visma.” Zo vat het Spaanse ‘Marca’ de rit van gisteren samen. “Wielerfans smeken om lange, epische aanvallen. Met onklopbare leiders die afzien. Met achtervolgers die aanvallen. Met urenlange emotie. Dat alles kregen ze in rit 11.”

“Een briljante prestatie van Jumbo-Visma, die zelfs de beste scenaristen niet konden bedenken”, gaat het verder. “De ‘gele wespen’ van Jumbo lieten hun kampioen Roglic de race ontploffen, al bleek ook de aanval van Van Aert nog nuttig. Wat een waanzinnige Tour rijdt hij! Iedereen tegen Pogacar? Dat was het gisteren écht.”

L’Équipe: “Pogacar wordt nu gedwongen aan te vallen”

‘L’Équipe’ looft Jumbo-Visma. “Al dat harde werk van Jumbo - op de Col du Télégraphe en de Galibier - begon pas te lonen in die laatste kilometers. Pogacar kon niet mee. Hij hield er een pijnlijke brandwonde aan over en moest z’n gele trui wagenwijd open zetten. Nog symbolischer werd het toen Vingegaard kronkelend van geluk op zijn fiets over het asfalt gleed. Het is niet onmogelijk voor de Sloveen, maar hij wordt nu wel gedwongen om aan te vallen. Om zichzelf nog net wat extra te geven”, schrijft de Franse kwaliteitskrant.

Daily Mail: “Pogacar dacht het ergste achter de rug te hebben”

“Pogacar zat nog te lachen en te dollen op z'n fiets in de aanloop naar de finale klim. Hij dacht het ergste van Vingegaard en Roglic achter de rug te hebben. Maar snel sloeg dat weer om in angst, toen hij z'n gele trui brutaal van de schouders gerukt zag worden door de Deen”, valt in de ‘Daily Mail’ te lezen.

La Gazzetta: “De val van de koning”

Ook ‘La Gazzetta dello Sport’ was onder de indruk van Vingegaard. De Italiaanse sportkrant gaf de Deen zelfs een 10 op 10. “Hij deed Pogacar knielen. Die was tot nu toe onaantastbaar, onweerstaanbaar, tot alles in staat. Maar opeens probeerde hij niet eens te reageren, alsof zijn benen van lood waren. Dit is de val van de koning.” Pogacar kreeg van La Gazzetta slechts een 4 op 10.

AD: “Er past maar één reactie voor Jumbo-Visma: applaus”

AD-columnist Thijs Zonneveld kan voor de geslaagde coup van Jumbo-Visma alleen maar zijn hoed afnemen. “De grens tussen knettergek en geniaal is soms heel dun. De Jumbo’s hadden de Tour in één etappe kunnen verliezen. Roglic op tien minuten, Vingegaard op een stuk vijf - over en sluiten. Maar op de Col du Granon bleek de theorie te kloppen: op hoogte, in de hitte en na een belachelijk zware koers brak Pogacar eerder dan Vingegaard. Er zijn zoveel ploegen of renners die roepen dat ze gaan aanvallen, maar het doen is nog iets anders. Zeker op deze manier. Als je het zo’n plan maakt en het zo uitvoert, dan past er maar één reactie. Applaus.”

