Broers Roodhooft hebben logisch toekomstplan met Jasper Philipsen na succesvolle Tour

KIJK. Campe­naerts opnieuw in aanval en Mohoric die nog nèt over Asgreen komt: de momenten van rit 19

In de 19de etappe is het opnieuw beuken en wringen in het Tour-peloton. Heel wat renners hoopten in de goede vlucht te zitten. En wie anders dan Victor Campenaerts sloeg daar weer in. Hij kreeg heel wat sterke renners mee: Alaphilippe, Trentin, Haig, Politt, Pedersen, Zimmermann en Barguil.