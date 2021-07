Bradley Wiggins ziet vriend Cavendish weer helemaal opleven: “Het record breken in Parijs en dan stoppen, dat moet hij doen”

Tour de France De Gendt duidt uitspraken: “Wilde niet insinueren dat anderen met verkeerde dingen bezig zijn”

6 juli Thomas De Gendt bracht met enkele uitspraken ongewild een klein stormpje op gang. De Gendt liet duidelijk blijken dat het algemene niveau in het Tourpeloton dit jaar fel gestegen is. Dopinginsinuaties staken al snel de kop op, maar dat is helemaal niet wat de renner van Lotto Soudal bedoelde. Dat zei hij voor de start van de tiende rit aan VTM Nieuws.