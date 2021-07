Bradley Wiggins komt superlatieven tekort wanneer hij over Wout van Aert begint te praten: “Hij kan álles”

“Het was ongelooflijk”, zegt Wiggins over de zege van Van Aert. “Hij heeft getoond dat hij op dit moment waarschijnlijk wel de grootste naam in de koers is. Hij is alleszins de meest polyvalente - Wout kan álles. Hij werd al wereldkampioen cyclocross, kan winnen in de sprint én pakt ook de zege op de Mont Ventoux. Dat is wel iets, hoor. Bovendien is hij zeer nederig. Van Aert is de toekomst van deze sport.”