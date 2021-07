Bondscoach Sven Vanthourenhout kijkt met deze Van Aert ambitieus uit naar de Spelen: “Wout is rijp voor medaille”

Kippenvel, bezorgde het Vanthourenhout. “En dat staat nu even geheel los van onze olympische missie die er zit aan te komen”, preciseerde hij. Gewoon blij was de bondscoach voor de mens en de renner Wout van Aert, met wie hij al jaren een warme band onderhoudt. “Wout heeft ondertussen al wel iets op zijn erelijst staan, we mogen niet de neiging hebben om dat te vergeten. (lacht) Maar… een bergrit winnen in de Tour, daags nadat hij in een massasprint nog tweede werd na Mark Cavendish: dat is heel heel straf. Het moet toch wel één van zijn mooiste zeges ooit zijn. Zeker zal het in zijn persoonlijke top vijf staan.”