“Bocht 7 was niet de zotste”: ingreep organisatie vermijdt kolkende sfeer

Tour de FranceBocht 7 lijkt niet meer wat hij is geweest. Het is opvallend rustig in de meest beruchte haarspeldbocht ter wereld. In het verleden was bocht 7 een heksenketel wanneer het Tourpeloton er passeerde, vooral de vele Nederlandse fans maakten er een gekkenhuis van. Met rookbommen, luide muziek en veel drank — kermis en polonaise op een Alpencol. Jasper Stuyven na de rit: “Het bleef braaf. We hebben geen bier of urine over ons gekregen.”

Vandaag is de sfeer heel anders. De organisatie heeft paaltjes in het asfalt geklopt en touw gespannen om het publiek mooi op zijn plaats te houden. De gendarmerie is er ook opvallend talrijk aanwezig. Gevolg: het merendeel van de fans heeft een andere plek opgezocht — bocht 7 is te braaf. Het is afwachten wat de passage straks geeft, maar bochten 5 en 4, allebei iets dichter bij de finish, lijken nu de drukste en meest ‘actieve’.

In de jaren 80 van de vorige eeuw riepen onze noorderburen Alpe d’Huez uit tot ‘hun’ berg. De annexatie was een rechtstreeks gevolg van de vele ‘Hollandse’ successen in die tijd: Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Peter Winnen, Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse wonnen er allemaal. Bocht 7 was het centrum van de festiviteiten. Koers was er een feest.

Maar de jongste edities liep dat uit de hand. De massa stond er rijen dik en palmde bijna de volledige weg in — nochtans is bocht 7 de breedste van de hele klim — waardoor de renners vaak verplicht werden om in een lint achter mekaar te rijden. Niet alleen koersvervalsing, maar ook de veiligheid van de renners kwam in het gedrang door opdringerige en opgehitste toeschouwers. Vandaar dat de organisatie nu heeft ingegrepen.

Jasper Stuyven: “Het bleef braaf. We hebben geen urine of bier over ons gekregen.”

“Ik vond het niet per se indrukwekkender dan wat erna volgt. Waar er hekkens stonden was het indrukwekkender. Voor mij was het vergelijkbaar met 2018 qua sfeer. Even uitbundig. Toen was bocht 7 ook niet de zotste. Het bleef braaf, geen bier of urine over ons gekregen.”

Jasper Philipsen: “Veel bier geroken”

“Dat was pittig, veel bier geroken. Ik heb een paar duwtjes gehad, maar ik had er liever nog wat meer gehad. Die sfeer vermindert wel een beetje de pijn. Sprinten? Als er nog iets in de tank zit, maar het zal niet makkelijk worden. Het is het doel van de ploeg, we zien nog vier kansen en die willen we allemaal benutten.”

Volledig scherm Bocht 7 in 2015. © ANP