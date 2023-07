Bilbao grijpt felbevochten ritzege in Issoire na ware spektakeletappe waarin ook Van Aert zich weer uitleeft

Pello Bilbao (33) heeft de tiende etappe in de Tour gewonnen. De Spanjaard won een sprintje met zes in Issoire na een etappe om duimen en vingers bij af te likken waarin alle groten zich roerden. Naast Van der Poel en Van Aert trokken zelfs Pogacar en Vingegaard even ten aanval.

KIJK. Bilbao zet sprintje met zes naar zijn hand in Issoire

Wat een dagje rust al niet kan doen. Het peloton stond op uitbarsten bij de start van de tiende rit in Vulcania. Van Aert en Teuns waren de eersten die vuur spuwden, een klim van derde categorie meteen na de start nodigde alleen maar uit voor meer.

Niet alleen het peloton was chaud, ook de thermometer kleurde met 38 graden dieprood. Het resultaat was een zinderende ouverture in de Auvergne. De ene aanvalsgolf volgde de andere op en dan moest het strafste nog komen.

Want ook Vingegaard en Pogacar roerden zich in het tumult. Voor Van Aert, Van der Poel, Gaudu en Bardet ging het veel te snel. In wat nog van het peloton overbleef moesten Bora-hansgrohe en Ineos-Grenadiers orde op zaken stellen.

Volledig scherm © AFP

Dat lukte, vooral omdat de aanvallers vooraan de benen stilhielden door de aanwezigheid van Pogacar en Vingegaard. Na een nieuwe reeks erupties dan toch een kopgroep van 14 die in twee schuifjes ontstond. De rust kon eindelijk terugkeren.

Het bleek geen overbodige luxe met een half peloton op apegapen. Van Aert, Van der Poel en zelf Philipsen keerden terug. Met Bilbao - 11de in het klassement - mee vooraan kon de riem er niet af. Veel meer dan drie minuten kregen de aanvallers niet.

De gedoodverfde favorieten om deze etappe te winnen offerden zich dan maar op. Van Aert en Van der Poel bepaalden het tempo tot ze plots een gaatje bonus kregen en prompt de handen in elkaar sloegen. Peppi en Kokki op avontuur, wat een etappe.

Volledig scherm Van der Poel en Van Aert samen in de aanval. © VTM

Even brandde de hoop los, maar het bleek niet meer dan een intermezzo. Vooraan ontspon zich het gevecht om de ritzege met een bedrijvige Neilands in de hoofdrol. De Let viel tot twee keer toe aan. Op de slothelling had hij even een halve minuut, tevergeefs.

De Let vocht dat het een lieve lust was, maar op drie kilometer van de meet vielen Bilbao, Zimmerman, Pedrero, O’Connor en Chaves hem op de nek. In een bloedstollend slot waren ook Alaphilippe en Kwiatkowski nog niet helemaal uitgeteld.

Uiteindelijk zorgde een demarrage voor Zimmerman onder de vod voor de beslissing. Bilbao sprong als enige op het wiel, liet de rest terugkeren om dan vanop de kop het sprintje te regelen. De Spanjaard haalde met zijn ritzege ook een voorlopige plaats in de top vijf van het klassement binnen.

KIJK. De aanvallen van Vingegaard, Pogacar, Van der Poel en Van Aert: de vele hoogtepunten uit de tiende rit op een rij

Jakobsen binnen tijd

Een dollemansrit: dat betekende ook vechten om in de Tour te blijven voor sprinters Fabio Jakobsen en Caleb Ewan. Het duo zat snel 20 minuten achter op de koplopers. Jakobsen had met Morkov en Devenyns twee steunpilaren mee. Ewan kon rekenen op Frison en Vermeersch. Dankzij hen bereikten de twee met tien minuten overschot op de tijdslimiet de meet. Morgen kunnen ze dus gewoon weer van start gaan.

Pello Bilbao: “Deze is voor Gino Mäder”

Na twee Giroritten heeft Pello Bilbao nu ook zijn eerste etappezege in de Ronde van Frankrijk te pakken. “We hadden op de rustdag de eerste veertig kilometer verkend en begonnen supergefocust aan de rit”, vertelde de 33-jarige Bask in het flashinterview. “Omdat we wisten dat dit een hele zware dag zou worden meteen na de rustdag.”

“Aanvankelijk zaten we met z’n vijven in de eerste groep van vijftig, vervolgens raakten we met twee voorop. Matej (Mohoric, red.) viel constant aan. Iedereen zette het verstand op nul, het was gewoon vol gaan. Ik wist dat mijn moment moest afwachten, tot de concurrentie op de limiet zat. Het was een sterke aanval van Neilands, maar ik denk dat hij met de wind in het nadeel net iets teveel heeft verbruikt - hij werkte ook al heel hard mee in de vlucht.”

“Eenmaal Krists gegrepen, wist ik mezelf de snelste van de kopgroep. Vanuit het wiel van O’Connor sprong ik naar de zege. Je kan al wel raden aan wie ik die opdraag... ‘a special one’... (met stokkende stem) Deze is voor Gino (Mäder, red.). Hij was de enige reden waarom ik vandaag meegleed in de lange vlucht. (geëmotioneerd) Het was ook de wens van de familie: dat we ‘iets moois’ zouden doen voor Gino in deze Tour. Even dacht ik dat mijn klassement een probleem zou vormen, dat ik geen ruimte zou krijgen. Blij dus dat het me gelukt is.”

Ook voor Spanje is het succes van Bilbao welgekomen. Het was 100 etappes geleden dat een Spanjaard een Tourrit kon winnen. De laatste die daar in slaagde was Omar Fraile op 21 juli 2018 (14de rit met aankomst in Mende). Bilbao: “Mijn eerste Tourritzege in dertien jaar profbestaan: dit is een heel speciaal moment voor mij.”

KIJK. Pello Bilbao: "Iedereen in de ploeg wilde iets speciaal doen voor Gino"

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Liveblog bekijk belangrijke updates BILBAO WINT! De rest keert nog terug, maar Bilbao regelt de sprint vanop de kop. De Bask pakt de etappe en mogelijk ook tijdswinst die hem een plaats in de top tien oplevert. NOG 1 KM: Aanval Zimmerman Zimmerman nu met de aanval. Bilbao springt op het wiel, de rest is gezien. Wie wint: een Duitser of een Spanjaard? NOG 2 KM: Aanval O'Connor Uitval O'Connor! De Spanjaarden Bilbao en Pedrero springen op het wiel. Zimmerman moet het gat dichten. Neilands gaat ook nog mee. Iedereen komt terug. NOG 3 KM: Neilands gevat Neilands ziet Bilbao, Zimmerman, Pedrero, Chaves en O'Connor terugkomen. Een van de zes wint de etappe. Alaphilippe lijkt te ver te zitten. Op naar een sprint met zes? Of wordt er hoog spel gespeeld in de slotkilometers? NOG 4 KM: 5 seconden Neilands gaat eraan. Bilbao en co komen terug. Alaphilippe en zijn avonturiers hangen op 25 seconden. Wat een ontknoping. NOG 5 KM: 8 seconden Neilands vecht een verbeten strijd uit. In de achtervolgende groep draait het goed rond, maar wie gaat het laatste gaatje dichten? NOG 11 KM: 13 seconden Houdt Neilands stand? Het blijft een dubbeltje op z'n kant. De Let mag geen foutje maken in de afdaling en moet blijven beuken. De groep Alaphilippe zit ondertussen op 35 seconden. Bilbao en co op amper 13 tellen. NOG 15 KM: Knikje Even een knikje in de afdaling. Neilands plooit zich nog eens dubbel, in de achtervolging lijkt de mot er even in te zitten. Het verschil groeit weer tot 20 seconden. NOG 17 KM: 15 seconden Heeft Neilands zijn hand overspeeld? De Let ziet Bilbao en co groter worden zijn achteruitkijkspiegels. De bonus: 15 seconden. NOG 22 KM: Bijtrappen Neilands plooit zich dubbel in de bijtrapafdaling naar Issoire. Kan hij zijn voorsprong op zijn achtervolgers vasthouden? Het verschil kolft af naar 25 seconden. © REUTERS © Photo News NOG 25 KM: Groepjes Neilands heeft een halve minuut op het vijftal Chaves-Bilbao-O'Connor-Pedrero-Zimmerman. In de rug van dat groepje klit het ook samen. Skjelmose, Barguil, Kwiatkowski en Alaphilippe hangen op een kleine minuut. Een van hen wint de etappe, want over het peloton mogen we nu echt wel een kruis maken. NOG 28 KM: Côte de la Chapelle-Marcousse Boven op de Côte de la Chapelle-Marcousse, maar daarmee is het nog niet voorbij voor Neilands. Er zit nog een fameuze uitloper aan te komen. In het peloton bepaalt Ineos-Grenadiers nu het tempo op 4 minuten. Jakobsen en zijn compagnons zitten op 25 minuten. NOG 29 KM: 35 seconden Neilands vergroot zijn voorsprong op zijn achtervolgers. 35 tellen zijn het ondertussen. ZImmerman, Bilbao, Pedrero en Chaves slaan ondertussen wel de handen in elkaar. Van Aert laat zich nu ook inrekenen door het peloton. NOG 31 KM: Van Aert alleen Van der Poel wenst Van Aert succes met het vervolg van zijn ondernemeing. Vooraan heeft Neilands ondertussen 20 seconden bonus op Bilbao. De Spanjaard ziet enkel nog Alaphilippe, Zimmerman, O'Connor, Chaves en Pedrero in z'n wiel zitten. NOG 32 KM: Aanval Neilands Weer een versnelling van Neilands. De Let voelt zich onweerstaanbaar sterk, de rest blijft een antwoord schuldig. NOG 33 KM: Skjelmose lost Schultz zet zich op kop voor Neilands in de aanvalsgroep. Het kost onder meer Perez, Kwiatkowski en Skjelmose de kop. NOG 35 KM: Slotklim De afdaling naar de voet van de Côte de la Chapelle-Marcousse zit erop voor de kopgroep. De laatste klim van de dag is er eentje van derde categorie. De Côte de la Chapelle-Marcousse is een zestal kilometer lang en loopt met gemiddeld vijf procent omhoog. NOG 37 KM: Halve minuut Het leek een intermezzo, maar het is nu toch menens. Van der Poel en Van Aert hebben een halve minuut bonus op het peloton. Nog twee minuten te overbruggen naar de kopgroep. Het zou een huzarenstukje zijn. NOG 43 KM: WVA ft. MVDP Daar zijn ze, Peppi en Kokki! Van Aert en Van der Poel hebben plots een gaatje op het peloton in een dalende strook. Ze kijken even naar elkaar en gooien er dan samen de beuk in. Wat een etappe. :bicyclist::fr: | Van Aert en Van der Poel slaan in de afdaling een gat met het peloton. Wat is het plan? #TDF2023



