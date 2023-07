“Bijna een tweede Tour”: Vuelta belooft vuurwerk nu ook Vingegaard de handschoen opneemt tegen Evenepoel en co

De Tour is binnen, maar de honger van Jonas Vingegaard (26) is niet gestild. De Deen rijdt straks ook de Vuelta. Remco Evenepoel (23) weet waar hij aan toe is: volgende maand staat hij tegenover het sterkste deelnemersveld waartegen hij ooit gekoerst heeft in een rittenkoers.

Roglic, Thomas, Ayuso, Mas, Carapaz, Almeida en nu ook Vingegaard. De lijst met tegenstanders voor Remco Evenepoel in de Vuelta neemt indrukwekkende vormen aan. Dit is bijna het niveau van de Tour - alleen Tadej Pogacar ontbreekt. “Ik schrok er wel van”, zei Patrick Lefevere toen hij het nieuws vernam. “Ik had dit niet verwacht. Ze gaan echt met een mastodont van een ploeg naar de Vuelta.”

Ze, dat is Jumbo-Visma. De ambitie van de ploeg is duidelijk. “Wij willen alle drie de grote rondes winnen dit jaar”, zegt CEO Richard Plugge. Volgens Lefevere kan de ploeg twee of drie kopmannen opstellen, want ook Sepp Kuss en Robert Gesink zijn erbij. “Dat is misschien een voordeel voor ons: verschillende kopmannen kunnen wat verwarring veroorzaken. Wij hebben maar één kopman.”

Plugge is het niet eens. “Wij hebben een plan”, zegt hij. “We hebben het nooit gezegd, maar de beslissing dat Jonas de Vuelta rijdt, is al genomen in december of januari. Ja, Primoz vond dat prima. Met hen samen hebben wij als ploeg meer kans om te winnen.”

Met zijn nieuwe eindzege in de Tour bevestigt Vingegaard zijn status van de beste ronderenner van het peloton - de stand tussen hem en Pogacar in de Tour is nu 2-2. Roglic kon de Tour nog niet winnen, maar won wel al vier grote rondes (3x Vuelta, 1x Giro): ook goed, maar net iets minder? Plugge: “Onze kopmannen zijn het gewoon om samen te werken. Als hij zich niet top voelt, zal Jonas voor Primoz werken. Of omgekeerd, dat zien we dan wel.”

De Tour is zwaar geweest: dat is het kleine voorbehoud dat Plugge maakt: “Het is nog even zien hoe Jonas herstelt van deze Tour, en hoe hij de festiviteiten van de komende dagen verteert.”

Als hij naar de concurrentie kijkt, spreekt hij over “een reeks hele sterke renners”. Een aantal noemt hij bij naam: Evenepoel, Thomas, Ayuso. “Je kan het bijna een tweede Ronde van Frankrijk noemen. Het is fantastisch voor het publiek dat er zo veel grote namen zullen zijn.”

De Vuelta komt er al snel aan. Over vijf weken om precies te zijn, op zaterdag 26 augustus begint de Ronde van Spanje. Vingegaard zelf sprak zijn ambities uit na zijn zege in de Tour. “Ik ga niet als helper”, zei Vingegaard, “ik ga om te winnen.”

Volledig scherm Evenepoel won vorig jaar de Vuelta. © AFP