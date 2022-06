Bij de huiszoekingen van Bahrain Victorious viel politie ook binnen bij Dylan Teuns in Halen

Tour de FranceDylan Teuns (30) heeft speurders over de vloer gekregen bij hem thuis in Halen. Donderdagmorgen om half zes, één dag voor de start van de Tour, liep ook de Deense politie het hotel van de ploeg in Glostrup binnen. Vragen bij Team Bahrain Victorious worden steeds groter. Niemand wilde ze vandaag beantwoorden.

Het parket van Marseille kwam donderdagavond met een officiële mededeling dat er verschillende huiszoekingen zijn gebeurd in het kader van het onderzoek naar Bahrain Victorious, de ploeg van Milaan-Sanremo-winnaar Matej Mohoric en van onze landgenoot Dylan Teuns. “Er vonden huiszoekingen plaats tussen 27 en 30 juni in Italië, Spanje, België, Polen, Slovenië, Kroatië en Denemarken”, klinkt het. “Meer gedetailleerd in de woning van de manager (Milan Erzen), drie renners, een osteopaat en een teamarts. Elektronische apparatuur (telefoons, computers, harde schijven) en geneesmiddelen werden in beslag genomen.”

Teuns is een van de renners die thuis bezoek kregen van de speurders. Ook bij Damiano Caruso thuis, in Sicilië, werd een huiszoeking verricht, zo bevestigt hij aan Cyclingnews.

Deze ochtend, één dag voor de start van de Tour, onderzochten Deense agenten teamwagens in opdracht van het parket van Marseille. Alle acht renners en stafleden werden ondervraagd. Team Bahrain verspreidde een persbericht met de melding dat de raid twee uren duurde en dat niets in beslag is genomen.

Team Bahrain beweert hand op het hart nergens van te weten. Renners krijgen spreekverbod. Vragen in de geplande persconferentie donderdag mochten enkel over de koers gaan. Maar niemand stelde vragen over de Tour en over de inval gaf niemand een antwoord. En dus werd het een van de kortste persconferenties ooit. Zelfs Matej Mohoric, in alle andere omstandigheden een spraakwaterval, deed er het zwijgen toe.

Vorig jaar beet het team nog flink van zich af. Dat ze niets te verbergen hadden, zei Mohoric in Pau. Sterker, dat hij blij was met de inval, zodat ook de Franse politie zich ervan kon vergewissen dat ze niets te verbergen hebben. Stiller bleef het na de inval bij renners maandag. Dylan Teuns zei bij zijn afreis naar Denemarken desgevraagd: “Sorry, ik mag niets zeggen”. Vandaag meldde de politie zich dus opnieuw. Zodat men stilaan mag beginnen denken dat, waar rook is, vuur is. Of de onderzoeksrechter in Marseille moet straks het onderzoek gesloten verklaren.

Drie verschillende politie-eenheden zijn zich ondertussen met de kwestie gaan bemoeien. Vorig jaar in Pau was dat OCLAEPS, een in 2004 opgerichte politie-eenheid die zich met drugs en dopingkwesties bezighoudt. Dat was geen toeval na de niet aflatende reeks dopingschandalen die de Tour de France toen teisterde. Zo’n vijftig agenten van OCLAEPS vielen vorig jaar het hotel van Bahrain in Pau binnen. Maandag was het Europol en nu dus de Deense politie.

Dat bewijst dat de politie de dingen serieus neemt, wat ze ook zijn. Sportief scoort het team dit jaar minder hoog dan vorig jaar. Matej Mohoric won Milaan-Sanremo, maar het verhaal ging toen vooral om het zadel waarmee Mohoric de Poggio naar beneden scheurde. Ook dit jaar won Dylan Teuns de Waalse Pijl.

Teuns was vorig jaar winnaar van de Tourrit met aankomst in Le Grand-Bornand. In diezelfde Tour won Mohoric twee ritten en klom Sonny Colbrelli, een sprinter, met de beste renners mee naar boven. Colbrelli zou vorig jaar Europees kampioen worden. Thuis in Italië herstelt hij nu van hartfalen in Parijs-Nice. Er was vorig jaar ook de opvallende Dauphiné van de Oekraïner Mark Padun, die uit het niets twee ritten won. Padun rijdt nu voor het EF team van Jonathan Vaughters. Er was de tweede plaats van Damiano Caruso in de Giro. En er is de vermeende band van teambaas Milan Erzen met dokter Mark Schmidt, die veroordeeld werd in de Oostenrijkse dopingzaak Operatie Aderlass.

“We slapen als babies en we werken als paarden”, zei performance director Vladimir Miholjevic na de huiszoekingen maandag. Gisteren had Miholjevic niks toe te voegen aan de huiszoeking. “We zijn honderd procent transparant.”

