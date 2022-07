Beresterke Pidcock zegeviert op Alpe d'Huez, Vingegaard beantwoordt dubbele aanval van Pogacar

Het is vandaag Quatorze Juillet, de Franse nationale feestdag, en dat inspireerde de Fransman Perez om aan te vallen. Hij ging solo vlak voor de top van de Galibier. In de afdaling kreeg hij het gezelschap van zes renners met daarbij Goossens, Meintjes en Powless. Nog in de afdaling etaleerde Pidcock zijn stuurmanskunsten. Met heel wat branie stortte de Brit zich naar beneden. Samen met viervoudig Tourwinnaar Froome maakte hij de oversteek naar de leiders. Intussen controleerde Jumbo-Visma in het peloton.

Fenomenaal nummer

Bij de klassementsmannen was er lang sprake van een wapenstilstand. Tot Pogacar op vier kilometer van de top een versnelling in petto had. Vingegaard sprong meteen op het wiel. Ook een tweede aanval van de Sloveen werd door de Deen al bij al makkelijk beantwoord. Verliezer van de dag was Bardet. De Fransman verloor 19 seconden en tuimelt virtueel van het podium.

Tom Pidcock: “Niet slecht om een rit te winnen in je eerste Tour”

“Deze etappe maakt mijn Ronde van Frankrijk enorm mooi. Het is niet slecht om een rit te winnen in je eerste Tour. Het was aanvankelijk het idee om in de vlucht te zitten. Ik sprong ernaartoe in de afdaling van de Galibier. Het is ongelooflijk. Het slalommen door het publiek was geweldig. Dat is iets dat je nergens anders kan beleven. Natuurlijk was het speciaal om met Froome op pad te zijn. Hij is een legende.”