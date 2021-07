Benoot geeft op in de Tour: eisen de blessures hun tol of is er meer aan de hand?

“Ik hoopte dat de problemen na de valpartijen van de eerste dagen beter zouden worden na de rustdag. Want in de bergritten van het afgelopen weekend had ik er echt last van. De realiteit is dat het na die rustdag alleen maar erger is geworden. Dat heeft uiteindelijk een beetje zijn tol geëist.” Benoot meldde ook dat zijn rug hem opnieuw parten speelde. “Ik heb het gevoel dat de blessures niet superzwaar zijn. En dat een paar dagen rust en een goede behandeling wel veel zullen doen. Maar het is natuurlijk een teleurstelling om de Tour op deze manier te moeten verlaten. Ik hoop dat mijn deelname aan de Olympische Spelen niet in het gedrang komt. Zelf ga ik er alleszins alles aan doen om op 24 juli in Tokio op mijn best aan de start te kunnen verschijnen.”