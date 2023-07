Belgische ploeg Fenix-Deceuninck pakt knappe zege in Tour de France Femmes: “Dit overtreft al onze verwachtingen”

Dinsdag werd Julie Van De Velde gegrepen in de laatste rechte lijn. Een dag later was het wel prijs voor Fenix-Deceuninck. Yara Kastelijn rondde een lange solo af. “Dit was mijn langste dag op de fiets ooit en dan win ik nog ook”, aldus de Nederlandse winnares.

Fenix-Deceuninck is de enige Belgische WorldTour-ploeg bij de dames, maar nog niet van het niveau SD Worx dat wint aan de lopende band. Kastelijn zorgde voor de vierde seizoenszege. “Sinds 2020 zetten we elk jaar stappen. We hebben geen uitgesproken favoriete, maar vormen een competitief geheel. Vergelijk het met Cofidis die in de Tour bij de mannen een rit wint.”

Kastelijn kennen we in Vlaanderen als ex-winnares van de cross in Gavere en de Koppenbergcross, maar op de weg rendeert ze nog beter. “De voorbije twee jaar merkten we dat Yara in het veld moeite had met het verhoogde technische en explosieve niveau, dus lieten we haar meer focussen op de weg. Ze heeft een grote motor. Het is geen toeval dat ze de langste rit van de Tour wint. Vorig jaar eindigde ze ook al dertiende in de eindstand”, aldus Roodhooft.