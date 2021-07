Belgen in Tour over Bahrain: van “niet goed voor het wielrennen” tot “er werd vooral mee gelachen”

Tour de franceBom vanochtend in de Ronde van Frankrijk, toen bekend geraakte dat Bahrain Victorious gisteren de politie over de vloer kreeg in het teamhotel. Hoe wordt daar in het peloton op gereageerd? Onze man ter plekke legde z'n oor te luister bij enkele Belgen in de Tour.

Wout van Aert: “In het peloton is er niet echt over gepraat, maar ‘s morgens op de bus schrokken we wel. Ik kan mezelf niet voorstellen hoe zoiets gaat. Ik wil er ook niet over oordelen, maar het is niet goed voor het wielrennen.”

Thomas De Gendt: “Er werd vooral mee gelachen. Voor die trainingsschema’s heb je maar één agent nodig met een computer, geen 50. Vorig jaar was er ook een vooronderzoek naar Arkéa Samsic, daar is niets uit voortgekomen. Als er iets van komt, zullen we het wel horen. Ik weet ook niet wat de motieven van de politie waren, misschien zijn er anonieme tips binnengekomen. Ik weet er het fijne niet van, dus kan ik er ook niet veel over zeggen. Misschien dat de politie in Pau zich een beetje verveelde en dat ze een camion uit elkaar wilden vijzen. Het is goed dat ze initiatief nemen, maar het is vreemd.”

Edward Theuns: “In het peloton is er niet echt over gepraat, maar we hadden het natuurlijk wel online gezien. Ik weet niet of we er iets achter moeten zoeken. Die mannen rijden natuurlijk heel goed, maar zo zijn er nog veel (lacht). Moeten we daar meteen doping achter zoeken? Ik weet het niet. Het lijkt mij ook wel niet dat ze geen inval zullen doen als ze helemaal niets hebben. Afwachten wat ze naar buiten brengen. Ik hoop dat er niets gevonden wordt. We doen allemaal ons best om op een cleane manier aan sport te doen. Het zou jammer zijn moest er mannen het op een andere manier doen.”

Zelf je ploeg samenstellen? Speel mee met de Gouden Tour en maak kans op talloze speeldagprijzen!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm Van Aert na de 18de rit. © VTM Nieuws