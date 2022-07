BEKIJK. Wedstrijd opnieuw stilgelegd door protestactie, een tevergeefse aanval van Pogacar en een glunderende Van Aert die werkt voor winnaar Laporte: de momenten van rit 19

Tour de France Vroeger een experimen­te­le pil, nu koelspray en zo lang mogelijk in airco: hoe wapenen renners zich tegen 40 graden? “Frappant hoeveel vocht ze verliezen”

Het was heet, heet, heet in de Tour de France. Alsof de race nog niet zwaar genoeg is, kregen de renners er de voorbije dagen extreme temperaturen bij. Voorbij veertig graden klom het kwik zondag in rit vijftien van Rodez naar Carcassonne. Ploegartsen zijn alert, ook de organisatie nam maatregelen. Hoe wapenen de renners zich tegen deze hitte?

18 juli