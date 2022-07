BEKIJK. Waaghals Pidcock gooit zich tegen meer dan 100 km/u in de afdalingen en is ook bergop beresterk, Van Aert werkt zich uit de naad

Tour de France Tadej Pogacar steekt bewonde­ring voor Wout van Aert niet onder stoelen of banken: “Wout is een betere renner dan ik”

Tadej Pogacar moest in de achtste rit van de Tour de France in Lausanne zijn meerdere erkennen in Wout van Aert. De Sloveense Tourwinnaar had daar geen problemen mee. “Het is heel moeilijk tegen Wout. Hij is bij de beste sprinters, klimmers, punchers en tijdrijders in de wereld. Hij is zo goed. Of hij zo goed is als ik? Neen, hoor. Hij is nog beter.”

