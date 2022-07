BEKIJK. Van Aert verzekert zich van groen, McNulty man van de koers en Pogacar krijgt Vingegaard er alweer niet af: de momenten van rit 17

Ham VIDEO. Dolblije ouders zien Jasper Philipsen naar etappe­winst sprinten in de Tour: “Alle puzzelstuk­jes vallen nu samen!”

Het zat er al jaren aan te komen, maar vanmiddag heeft Jasper Philipsen (24) dan toch zijn allereerste Touretappe gewonnen. In Carcassonne sprintte ‘de vlam van Ham’ naar de overwinning. Zijn ouders beleefden het hele spektakel vanop een terras in Tenerife en hebben de festiviteiten al opgestart. “Hij is hier al twee jaar voor aan het werken”, vat vader Patrick het lange wachten samen.

17 juli