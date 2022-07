BEKIJK. Jumbo-Visma bestookt Pogacar keer op keer, Sloveen kraakt na negende (!) aanval

Tour de France BEKIJK. Van Aert rijdt in dienst en pakt groene punten, Teuns past en knuffel voor Urska: dé momenten van de spannende zevende Tourrit

Alweer een straffe apotheose in de Tour de France. Tadej Pogacar won op La Super Planche des Belles Filles, maar het werd hem allesbehalve makkelijk gemaakt. Jonas Vingegaard nam de handschoen op, terwijl ook Lennard Kämna - de sterkste uit een vroege vlucht met ook Dylan Teuns - stevig van zich afbeet. Pogacar won echter voor de tweede dag op rij en viel op de top van de Vogezencol in de armen van verloofde Urska Zigart. Eerder op de dag nestelde Wout van Aert zich in functie van helper, al schreef hij ook enkele punten voor zijn groene trui bij. Kijk bovenaan dit artikel naar de hoogtepunten van een spannende zevende etappe.

8 juli