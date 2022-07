BEKIJK. “Het zal alle hens aan dek zijn”: Wout Van Aert reageert na complete baaldag voor Jumbo-Visma, waar Vingegaard viel en Roglic en Kruijswijk opgeven

Tour de FrancePechdag voor Jumbo-Visma. Vanmorgen meldde het team dat Primoz Roglic niet meer aan de start verschijnt van de vijftiende rit in de Ronde van Frankrijk . Tijdens de etappe kwam Steven Kruijswijk ten val. Ook hij moest opgeven. Ook geletruidrager Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot raakten het asfalt, maar konden gelukkig verder. Ook voor Van Aert was het balen. Hij werd in de sprint net afgetroefd door Jasper Philipsen. “Het wordt alle hens aan dek", reageerde de groenetruidrager.

Jumbo-Visma heeft momenteel met Jonas Vingegaard de geletruidrager in de rangen, maar de Deen zal het dus met twee ploegmaats minder moeten stellen. Roglic moest na zijn val, waarbij hij zijn heup en schouder bezeerde, ietwat gehavend verder in de Tour. Hij stond na afloop van de veertiende rit op de 21e plaats in de algemene stand, op ruim 33 minuten van zijn ploegmaat aan kop. “Ik ben trots op mijn bijdrage aan het huidige klassement. Ik vertrouw erop dat het team onze gele en groene ambities zal waarmaken”, reageert Roglic bij zijn team.

Tijdens de etappe werd de miserie voor Jumbo alleen maar groter. Kruijswijk moest opgeven na een val, Van Aert werd even opgehouden. De gele brigade heeft nu evenveel renners nog in koers als het team van uitdager Pogacar, UAE. Enkele tellen na de val van Kruijswijk moesten ook Vingegaard en Benoot wonden likken. Het duo kon gelukkig wel verder.

Van Aert probeerde de baaldag nog enigszins goed te maken voor zijn ploeg, maar hij strandde in de sprint op plek twee achter Philipsen. “Chapeau voor Jasper, hij was vandaag de beste.” Een tweede plaats in de kantlijn, want Jumbo-Visma deelde in de brokken. “We hebben veel tegenslag gehad vandaag en het zal alle hens aan dek zijn om de gele trui te verdedigen. Of er een belangrijkere rol nu voor mij weggelegd is? Ik doe mijn best. Jonas (Vingegaard, red.) kan na zijn val hopelijk snel herstellen.”

“Schade Vingegaard valt mee”

Ploegleider Grischa Niermann: “Het was niet onze dag vandaag. Een zeer slechte dag zelfs, met veel schade. Eerst Roglic die niet kon starten en dan Kruijswijk die pijnlijk viel, en even later ook de gele trui. Ik heb Jonas nog niet gesproken, maar ik vermoed dat de schade nog meevalt. Het staat nu wel plots zes tegen zes. We hadden liever acht tegen zes gehad. Het zal er in de Pyreneeën niet gemakkelijker op worden. Stevie (Kruijswijk, red.) was wel nog heel goed en had een heel belangrijke rol bij ons in de ploeg. Hij had zijn schouder uit de kom, en het was snel duidelijk dat hij niet meer verder kon. Op dit moment hebben we nog alles onder controle, maar de gemoedstoestand bij mij is niet al te best.”

“Christophe (Laporte, red.) heeft een zeer grote rol gespeeld om Jonas (Vingegaard, red.) nog terug te brengen. Ook Wout kon dat doen, maar zo konden we hem nog even sparen om voor de rit te gaan. In de Pyreneeën kan Wout geen ritten winnen en zal hij zich volledig ten dienste stellen van Jonas en dan hebben we er een knecht bij die telt voor drie. We zijn ongelofelijk blij dat we Wout nog hebben, want die kan in de Pyreneeën ook bergop een grote rol voor Jonas spelen.”

Christophe Laporte: “Sowieso was het geen gemakkelijke rit met veertig graden, en dan werd er ook nog eens snel gereden. Op een periode van vijf minuten hadden we heel veel pech. We verliezen twee goeie klimmers, maar we blijven een sterke ploeg en zullen er staan. Sepp is er nog, Tiesj ook. Al is die laatste wel gevallen, hopelijk is alles ok. Dit verandert wel wat dingen, maar we blijven vertrouwen hebben, en ook Wout is in grote vorm. Jonas was net na de val een beetje nerveus, het was tien minuten chaos, maar we hebben Jonas snel weer voorin gebracht, en dan hebben ik en Wout ons over Jonas ontfermd zodat hij voorin kon blijven zonder veel energie te verspillen. Wout heeft dan de sprint in zijn eentje gedaan.”

Volledig scherm Jumbo-Visma verloor eerst Roglic en nadien Kruijswijk. Vingegaard en Benoot kwamen dan weer zonder veel schade weg © rv

